鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-15 17:24

美國川普政府於自美東時間今 (15) 日起，為因應軍工產品對國安重要性，正式針對特定半導體產品課徵 25% 關稅，台美關稅也尚未出爐。貿協董事長黃志芳今日受訪時表示，不必猜測關稅利率，而是應準備應用 AI 技術如何影響台灣的百工百業，特別是中企把「AI 運用」將狼性發揮到極致，這是台廠絕對不能輸的戰爭。

外貿協會今日舉行年度記者會，公告貿協今年度工作目標及計畫，近期外媒批露，台美關稅磋商有望落在 15% 與日韓相仿、美國也宣布對半導體課 25% 關稅。

‌



黃志芳在記者會後表示，台美關稅談判上，若有結果政府一定會第一時間向國人宣布，在宣布前，他認為不必推測結果。

黃志芳強調，在美國關稅實施的過去一年 (2025 年) 以來，台灣無論在資通訊、AI 伺服器、半導體等相關供應鏈，出口成績亮眼十分亮眼，但除了半導體、AI 供應鏈外，傳統產業也面對相當多的挑戰與壓力，台灣企業正面臨第二次轉型，必須跨越傳統的中國、南向市場，透過新設的海內外服務中心走向全世界，「這是一場輸不起的戰爭」。

黃志芳表示，他在記者會上簡報也指出，全球都在發展 AI 產業，例如美國沃爾瑪商場都用 AI 進行採購，這代表 AI 即將改寫商業經濟版圖，台企要面臨是否準備好了? 也是他提 AI、自動化的重要性，這都是台廠未來要面臨的挑戰，特別是競爭國家中，以中企在 AI 應用上全力投入，幾乎是把「狼性 」應用在 AI 上，台企絕對不能掉以輕心，更希望台灣各行各業、傳產未來也能保有 AI 的競爭力。

針對 AI 浪潮影響，貿協也提供企業可信任的情報及拓銷建議。黃志芳說明，貿協結合貿易大數據、50 多年的實戰經驗與全球 60 多個駐點商情，可提供深度情報分析，藉 AI 高效處理海量資訊，並由專家團隊「去偽存真」，確保每一份研析報告皆成為企業可信賴的決策參考。