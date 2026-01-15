鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國川普政府於自美東時間今 (15) 日起，為因應軍工產品對國安重要性，正式針對特定半導體產品課徵 25% 關稅，台美關稅也尚未出爐。貿協董事長黃志芳今日受訪時表示，不必猜測關稅利率，而是應準備應用 AI 技術如何影響台灣的百工百業，特別是中企把「AI 運用」將狼性發揮到極致，這是台廠絕對不能輸的戰爭。
外貿協會今日舉行年度記者會，公告貿協今年度工作目標及計畫，近期外媒批露，台美關稅磋商有望落在 15% 與日韓相仿、美國也宣布對半導體課 25% 關稅。
黃志芳在記者會後表示，台美關稅談判上，若有結果政府一定會第一時間向國人宣布，在宣布前，他認為不必推測結果。
黃志芳強調，在美國關稅實施的過去一年 (2025 年) 以來，台灣無論在資通訊、AI 伺服器、半導體等相關供應鏈，出口成績亮眼十分亮眼，但除了半導體、AI 供應鏈外，傳統產業也面對相當多的挑戰與壓力，台灣企業正面臨第二次轉型，必須跨越傳統的中國、南向市場，透過新設的海內外服務中心走向全世界，「這是一場輸不起的戰爭」。
黃志芳表示，他在記者會上簡報也指出，全球都在發展 AI 產業，例如美國沃爾瑪商場都用 AI 進行採購，這代表 AI 即將改寫商業經濟版圖，台企要面臨是否準備好了? 也是他提 AI、自動化的重要性，這都是台廠未來要面臨的挑戰，特別是競爭國家中，以中企在 AI 應用上全力投入，幾乎是把「狼性 」應用在 AI 上，台企絕對不能掉以輕心，更希望台灣各行各業、傳產未來也能保有 AI 的競爭力。
針對 AI 浪潮影響，貿協也提供企業可信任的情報及拓銷建議。黃志芳說明，貿協結合貿易大數據、50 多年的實戰經驗與全球 60 多個駐點商情，可提供深度情報分析，藉 AI 高效處理海量資訊，並由專家團隊「去偽存真」，確保每一份研析報告皆成為企業可信賴的決策參考。
另為因應國際採購 AI 代理化趨勢，貿協今年也即將推出「AI 代理人」服務，透過 AI 驅動的 B2B 貿易平台，建立企業供應能力資料中樞，協助全球買主快速鎖定可信任的台廠，利用企業最佳化使用 AI 行銷，以搶攻全球商機，找到最適切的買主。
