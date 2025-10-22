鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-22 13:00

2025 年「台北國際電子產業科技展 (TAITRONICS)」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT Taiwan)」於今 (22) 日 - 24 日在南港展覽館開展。外貿協會董事長黃志芳表示，今 (2025) 年台灣 GDP 表現亮眼，主要受惠的驅動力就是 AI 產業與供應鏈，在 2032 年產值將成長為 2024 年的 4 倍，達 1,500 億美元，貿協將透過一連串國內外展覽，協助業者拓銷搶占商機。

貿協黃志芳: AIoT年產值到2032年有望翻4倍 協助台廠拓銷搶商機。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

黃志芳表示，本屆的電子展與 AIoT 展覽，主要展示光電、顯示器及綠能科技、邊緣 AI 等運用 AI 的解決方案，展覽已從過去傳統元件製造為主，轉型為以技術、智慧科技、解決方案為主的展覽，並以 AI 科技的方式進行呈現，並邀 16 個國家新創團隊展示相關技術的解決方案與科技。

黃志芳也說，據研調估，AIoT(人工智慧聯網) 年產值到 2032 年將增加近 4 倍達 1,500 億美元，台灣在 AIoT 領域具備強大優勢，不僅是半導體強國，於 AI 產業鏈中也位居全球重要供應鏈，貿協將扮演全球平台的角色，協助台灣業者掌握巨大商機。

黃志芳強調，貿協有旗艦型的台灣形象館在美國、日本、歐洲推廣台灣形象，並有 63 個海外辦事處理處，協助業者拓展全球市場，以近期台中榮總，隨貿協到海外做推廣下，在智慧醫療領域都需與 AIoT 結合，貿協成為產業鏈結業者的重要平台。