鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-15 13:26

外貿協會今 (15) 日上午舉行年度記者會，貿協董事長黃志芳表示，面對川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑、總體經濟規則改寫及 AI 科技重新定義生產力三大典範轉移，加上全球已告別低通膨「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的「危崖階段」，貿協今年將以 AI 三大核心策略，全力支持政府「打造台灣成為經濟日不落國」，全力協助業者對接國際化市場。

貿協黃志芳：全球經濟告別「大平穩時代」，川普2.0、AI科技重新定義經貿秩序。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

記者會開場，黃志芳以艾莉絲夢遊仙境及川普搭配 AI 生成圖片開場，強調在 1990 年 2020 年間，全球當時僅美國超強，全球利率除了偏低、關稅也低，世界是平的大平穩時代，但去 (2025) 年自川普 2.0 時代上任後，因提倡美國「MAGA」(讓美國再偉大)，讓民粹、關稅壁壘，也讓全球總體經濟，好像站在懸崖上的世界。在全球化退潮下，川普把唯一能把聲量成功轉化為政治聲量的政治人物。

‌



黃志芳說，全球正陷入兩場 AI 爭霸戰，包括: 一、科技巨頭的算力競賽，台灣已是領先者；二、遍及各行各業的「應用決戰」，真正決定業者未來競爭力，若無法將製造優勢轉化為系統性方案，台灣產業將面臨失守技術高地的風險。

對全球經貿環境劇烈變動下，黃志芳強調，貿協今（2026）年將以 COMPUTEX(台北國際電腦展) 為核心樞紐，形塑台灣成為全球 AI 創新重鎮，黃志芳以「AI 的大腦在矽谷，身體與肌肉在台灣」形容，凸顯 AI 必須與硬體供應鏈深度整合，才能從算力邁向應用。

黃志芳強調，今年 COMPUTEX 將展示全球最強大的 AI 伺服器與散熱技術，除了南港展覽館，也重磅回歸台北世貿 1、2 館，作為首設「AI ROBOTICS(智慧機器人)」專區，呈現具 AI 技術的創新應用，做為 AI 及機器人的專門展覽場館，規劃 28 項國際專業展。

此外，因應全球產業 AI 化趨勢，貿協將推出「AI 代理人」服務，透過 AI 驅動的 B2B 貿易平台，建立企業供應能力資料中樞，協助全球買主快速鎖定可信任的臺灣廠商，並協助企業最佳化使用 AI 行銷，以智慧貿易搶攻全球商機。