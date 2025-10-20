鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-20 16:21

‌



外貿協會今 (20) 日公布今 (2025) 年第 2 輪「貿協經貿指數 (TAITRA INDEX)」數據，繼今年美國新關稅政策生效後調查，顯示「國際衝突升溫」首度取代「貨幣競貶」，成為最大地緣風險議題。貿協表示，為因應國際地緣經濟變局，企業以「強化核心競爭力」與導入穩定幣等新方式，展現韌性與前瞻布局，也有超過 4 成受訪企業認為，未來 3 年美國關稅仍將持續上下波動，為整體經濟環境重大挑戰。

貿協公布經貿指數 國際衝突升溫成為企業最關注的地緣風險。(圖:貿協提供)。

為因應最新的地緣政治變局，貿協於今年 9 月 10 日至 21 日，針對國內外台灣企業主與高階經理人進行調查，回收 2,543 份有效問卷，今日發布今年第 2 輪的貿協經貿指數，以供台灣企業參考。

‌



據調查，國內 28.6% 的受訪企業預期，接下來最可能發生的重大政經事件為「國際衝突熱化」，較 4 月初對等關稅方案公布後的調查略增 1.8%，而預期「貨幣競貶與金融危機」的比例為 25.2%，較上期下降 7.5 個百分點；在匯率方面，經歷 5 月的新台幣劇烈波動後，企業對台幣兌美元匯率看法趨於一致，有近 40% 認為新台幣將升值，海外台商的升值預期又較國內企業更為明顯。

此外，在美國總統川普力推製造業回流美國政策基調下，企業對於「順差國轉型與美國再工業化」的預期翻倍至 20.5%，顯示企業正視全球經貿結構重組的可能性，4 成企業預期美國關稅於未來 3 年持續浮動。

貿協指出，第 2 輪指數調查顯示，台灣企業在「後關稅時代」正展現高度的營運韌性。面對新關稅衝擊，企業短期內雖承壓，選擇「自行吸收成本」的比例反彈，但策略上也出現關鍵轉變，企業的關注焦點已從地緣政治擴散至「經濟波動」與「AI 變革」等多重風險；應對策略也隨之向內聚焦，以「強化產品競爭力」取代「分散市場」與其他策略成為首要之務。