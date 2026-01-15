台泥：進口水泥恐間接衝擊台灣工業廢棄物處理量能
鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥 (1101-TW) 表示，進口水泥商雖能提供建材原料，卻無法協助處理性質複雜的廢棄物，一旦本土水泥窯產能利用率受進口衝擊下降、甚至停止運轉，台灣關鍵產業產生的廢棄物亦將立即面臨去化瓶頸，嚴重衝擊國家環境韌性。
台泥指出，半導體、化學纖維、電力、鋼鐵、營建等工業廢棄物成分多元複雜，難以透過一般物理方式回收，唯有運用水泥窯均溫 1,300 度的極高溫核心技術，透過長滯留時間與完全熱分解，將廢棄物分子結構徹底礦物化，轉化為水泥熟料的一部分。
台泥進一步指出，由於水泥窯極高溫環境能確保處置過程全面無害化，是社會廢棄物處置不可替代的最後一道防線，因此，這也正是本土水泥業不能被大量進口水泥替代的戰略意義所在。
另一方面，台泥認為，全台各地的預拌混凝土廠與同業們，皆致力於處理性質穩定的工業副產品如飛灰與爐石粉，將其轉化為替代膠結材以降低碳排放，透過「水泥窯高溫無害化」與「混凝土綠色資源化」雙軌並進。
台泥表示，旗下混凝土廠在資源化過程中，嚴格遵守政府規範的替代膠結材摻配標準，以確保工程結構的絕對安全與品質穩定，資源循環不應只是追求去化量，更應以建築安全為最高準則，相信也是本土建材業追求永續共好的共同目標。
