台泥：進口水泥恐間接衝擊台灣工業廢棄物處理量能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-15 11:44

台泥和平廠DAKA 再生資源利用中心。(圖：台泥提供)

台泥指出，半導體、化學纖維、電力、鋼鐵、營建等工業廢棄物成分多元複雜，難以透過一般物理方式回收，唯有運用水泥窯均溫 1,300 度的極高溫核心技術，透過長滯留時間與完全熱分解，將廢棄物分子結構徹底礦物化，轉化為水泥熟料的一部分。

‌



台泥進一步指出，由於水泥窯極高溫環境能確保處置過程全面無害化，是社會廢棄物處置不可替代的最後一道防線，因此，這也正是本土水泥業不能被大量進口水泥替代的戰略意義所在。

另一方面，台泥認為，全台各地的預拌混凝土廠與同業們，皆致力於處理性質穩定的工業副產品如飛灰與爐石粉，將其轉化為替代膠結材以降低碳排放，透過「水泥窯高溫無害化」與「混凝土綠色資源化」雙軌並進。