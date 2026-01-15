川普暫緩關鍵礦物關稅 轉向貿易夥伴尋求供應

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-15 08:22

據《路透》報導，美國總統川普周三 (14 日) 表示，現階段決定暫不對稀土、鋰及其他關鍵礦物課徵關稅，並已指示其政府改為向國際貿易夥伴尋求相關供應。

川普政府決定暫不對稀土、鋰及其他關鍵礦物課徵關稅(圖：Shutterstock)

此舉延後了可能進一步擾動美國經濟的關稅決定，特別是美國最高法院正在審議川普關稅措施的合法性。川普也坦承美國在關鍵礦物需求上距離自給自足仍有相當差距，此舉可能引發國內採礦產業的不滿。

川普下令美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)「與貿易夥伴展開談判，調整關鍵礦物的進口方式，以確保相關進口不會威脅或損害美國的國家安全」。

川普表示，這些談判應促進為關鍵礦物設定價格底線，這項措施長期以來一直是西方礦業公司與政策制定者所爭取的方向。本周稍早，七大工業國組織 (G7) 財長以及澳洲等主要經濟體的官員已在華府會晤，討論相關議題。

川普指出，若葛里爾與盧特尼克的談判未能成功，他將考慮為關鍵礦物設定最低進口價格，或「採取其他措施」，但未進一步說明。

實際上，川普等同採納了盧特尼克的建議。盧特尼克於去年 4 月依「1962 年貿易擴張法 (Trade Expansion Act of 1962)」第 232 條規定啟動國家安全調查，並於 10 月向總統提交調查結果。

盧特尼克的報告指出，美國「過度依賴外國來源」的關鍵礦物，缺乏安全穩定的供應鏈，且相關原料正面臨「難以持續的價格波動」，這些所有因素構成了「重大的國家安全弱點，可能被外國勢力加以利用」。

目前尚不清楚，川普為何直到本月才對這項報告採取行動。

以中國為例，中國是美國地質調查局 (USGS) 認定的 54 種關鍵礦物中、超過一半的全球主要生產國，且在過去一年因與華府的貿易爭端而限制出口。中國同時也是關鍵礦物的主要精煉國。