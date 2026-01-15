鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-15 09:17

丹麥政府週三 (14 日) 表示，在與美國白宮高層會談後，已明確感受到美國總統川普「確實有意併吞格陵蘭」，但丹麥與格陵蘭立場未變，強調該島不出售，也不會接受由美國接管。雙方同時同意與美國成立高層工作小組，就北極安全議題展開進一步磋商。

丹麥外長：川普確實有意併吞格陵蘭(圖：REUTERS/TPG)

丹麥外交部長拉斯穆森 (Lars Lokke Rasmussen) 與格陵蘭外交部長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt) ，週四在華盛頓與美國副總統范斯及國務卿魯比歐會面。會後拉斯穆森指出，會談氣氛具建設性，但坦言未能改變美方在格陵蘭問題上的基本立場，雙方「同意彼此保留分歧」。

‌



拉斯穆森表示，丹麥與格陵蘭願意在不跨越主權紅線的前提下，回應美國對北極安全的關切，但併吞格陵蘭並不符合丹麥王國的利益。他也直言，在當前地緣政治氛圍下，「日日醒來都面對威脅」，使得尋找折衷方案更加困難。

格陵蘭方面則重申，將持續強化與美國的合作關係，但這並不代表放棄主權或接受被美國「擁有」。莫茨費爾特強調，格陵蘭無意成為美國的一部分，並呼籲雙方回到穩定、正常化的盟友關係。

在安全布局上，丹麥國防部長表示，未來將在格陵蘭維持更為「常態化」的軍事存在，並規劃自 2026 年起，相關軍事演習轉為長期安排。

瑞典方面也透露，部分瑞典武裝部隊人員已抵達格陵蘭，顯示北歐國家正加強在北極地區的防衛合作。

與此同時，美媒披露，若美國試圖收購格陵蘭，潛在成本可能高達 7,000 億美元，金額甚至超過丹麥一年的國內生產毛額。該估算進一步加深歐洲各國與美國國會對相關構想的疑慮。

川普再度透過社群平台強調，美國出於國家安全考量「需要格陵蘭」，並稱這對建構新一代飛彈防禦系統與強化北約至關重要，如果未由美國掌控，這是「不可接受」。

(圖；川普 truthsocial)

歐盟方面已表態力挺丹麥，重申尊重領土完整與人民自決原則。

北約秘書長呂特表示，格陵蘭的安全「不容談判」所有盟友都認同北極安全的重要性，同時警告必須對中國與俄羅斯在該區域的行動保持高度警惕。

丹麥與歐盟反駁川普先前所稱「俄羅斯與中國軍艦與潛艦正遍布格陵蘭周邊」的說法。事實查核機構指出，專家多次駁斥此類說法，認為俄羅斯主要活動於巴倫支海，而中俄兩國的存在則集中於阿拉斯加以南的白令海。