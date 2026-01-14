鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-14 07:39

美國政府一名高層官員表示，美國對格陵蘭的行動可能在「數週或數月內」出現實質進展，引發丹麥與歐洲盟國高度關切。格陵蘭總理尼爾森 (Jens-Frederik Nielsen) 週二 (13 日)表示，面對美國一再提出的接管言論，格陵蘭將選擇丹麥，而非美國，並強調將與丹麥及盟友站在同一陣線。

川普近期再度強調美國有意取得格陵蘭，並稱此舉攸關國家安全，理由包括防止俄羅斯與中國在北極地區擴大影響力。格陵蘭擁有豐富礦產資源，地理位置橫跨歐洲與北美之間，長期被視為具高度戰略價值。

川普的北極事務專員丹斯 (Thomas Dans) 週二受訪時指出，美方對格陵蘭的策略正在加速推進，談判或相關行動可能比外界預期更快展開，可能「數週或數月內」。

丹斯表示，相關進程可能「跳過部分階段，直接推進至核心談判」，符合川普希望以高速方式處理此議題的作風。不過他也坦言，即便短期內可望出現明顯進展，真正完成取得格陵蘭仍需較長時間，關鍵在於爭取格陵蘭人民的信任與支持。

丹斯指出，雖然多數格陵蘭居民希望最終脫離丹麥，但民調顯示，絕大多數並不支持成為美國的一部分。丹麥與格陵蘭政府也多次強調，格陵蘭「不對外出售」。

在此背景下，美國副總統范斯預計於 1 月 14 日在白宮主持與丹麥及格陵蘭官員的高層會談。該會談原本由丹麥方面提出，原定由國務卿魯比歐出席，但最終改由范斯主導，被外界解讀為華府對格陵蘭議題重視程度升高。

格陵蘭釋出明確立場 將選擇丹麥而非美國

格陵蘭政府對美國總統川普釋出明確立場。總理尼爾森週二在哥本哈根與丹麥首相佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen) 共同召開記者會時表態。尼爾森指出，若此刻必須在美國與丹麥之間做出選擇，格陵蘭將選擇丹麥，同時也選擇北約、丹麥王國與歐盟。

美國、丹麥與格陵蘭官員預計週三在白宮會談，外界關注各方是否能在主權與安全議題上降溫緊張關係。

尼爾森表示，當前局勢需要團結一致，以共同面對外部壓力。

佛瑞德里克森則指出，面對來自長期盟友的強硬態度並不容易，這樣的壓力令人難以接受，且未來挑戰恐怕仍未結束。她強調，丹麥將持續支持格陵蘭，並捍衛既有的政治與安全安排。