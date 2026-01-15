鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 15:10

訂閱制FSD出擊！揭開特斯拉算盤 如何靠數據優勢拉開與Waymo差距？ (圖:Shutterstock)

馬斯克在美國時間周二 (13 日) 深夜於 X 平台上宣布，自 2 月 14 日起，特斯拉將停止一次性銷售 FSD，改以每月訂閱制提供。

訂閱制 = 長期、可重複的收入來源

科技業近年普遍轉向訂閱制，Adobe(ADBE-US) 便是最具代表性的案例之一。該公司過去對 Photoshop 等軟體採一次性收費模式，但約 10 年前改採月費訂閱後，成功大幅提升營運動能。

不難預料，在接下來一個月內，特斯拉可能會出現一波 FSD 的一次性搶購潮，因部分車主希望趕在 2 月改制前購買完成。

特斯拉顯然希望藉由訂閱模式鎖定長期、可重複的收入來源。這樣的策略，也意味著一旦用戶想繼續使用特斯拉的軟體，未來即使價格調漲，也只能被迫接受。

馬斯克曾多次表示，隨著軟體功能日益成熟，FSD 的價格將持續調漲，但實際情況並非完全如此。

FSD 在 2019 年售價曾低至 5,000 美元，並於 2022 年底一度攀升至 15,000 美元的高點。不過到了 2024 年 4 月，特斯拉又將價格調降至 8,000 美元。

特斯拉在 2021 年年中於美國首次推出訂閱制，當時月費為 199 美元，之後降至每月 99 美元，約等於一年 1,200 美元。

FSD 撐起估值？

以馬斯克對 FSD 價值的看法來說，這個價格可說是「便宜」。他在 2020 年曾表示，該系統的價值「至少超過 10 萬美元」。更早一年，他甚至宣稱，特斯拉汽車與幾乎所有其他車輛不同，因為有了 FSD 而成為「會升值的資產」。

他在 2022 年也曾直言：「這 (FSD) 幾乎是決定特斯拉究竟值很多錢，還是幾乎一文不值的關鍵差別。」

不過，消費者並不完全認同這樣的看法。

特斯拉財務長 Vaibhav Taneja 去年 10 月在財報電話會議中表示：「在 FSD 採用率方面，我們確實看到不錯的進展。」但他也坦言，實際付費使用 FSD 的車主比率「仍然偏低」，當時僅占特斯拉整體車隊約 12%。

這對特斯拉而言是一大問題，因為公司需要從大量用戶身上蒐集行車數據，以訓練自駕系統並持續優化。截至周三，特斯拉表示，FSD 啟用狀態下的累積行駛里程已超過 72 億英里 (115.85 億公里)，其中約 26 億英里為市區道路行駛數據。

數據是競爭優勢

馬斯克上周指出，特斯拉大約需要 100 億英里的訓練數據，才能實現「安全且無需人類監督的自動駕駛」。目前版本的 FSD 仍要求駕駛隨時準備介入，並讓視線保持在路面狀態上。

這些行車數據，將是特斯拉發展自動駕駛叫車服務的重要基礎。

分析師認為，Robotaxi 業務將是特斯拉未來價值的核心之一，但馬斯克承諾在 2025 年底前讓德州奧斯汀 Robotaxi 安全駕駛員的承諾，已經落空。

轉向訂閱制，可能也有助於馬斯克達成其高達 1 兆美元薪酬方案中的一項關鍵條件。這項為期 10 年的薪酬計畫，在去年 11 月獲得股東通過，內容之一包括特斯拉 FSD 訂閱制的活躍用戶須達到 1,000 萬名。