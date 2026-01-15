當年花了約11億美元 海豚隊老闆羅斯：已拒絕150億美元天價收購

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 17:10

美式足球 NFL 邁阿密海豚隊董事會主席兼管理合夥人羅斯 (Stephen M. Ross) 表示，拒絕了一份接近 150 億美元的收購報價，這筆金額可能包含球隊、硬石體育場 (Hard Rock Stadium) 及 F1 賽事。

當年花了約11億美元 海豚隊老闆羅斯拒絕150億美元天價收購(圖:shutterstock)

現年 85 歲的羅斯強調，他無意出售球隊，並稱 NFL 球隊是「最好的資產」，他甚至反問若賣掉球隊，「資金該往哪裡投？我還能做什麼？」

羅斯在 2008 至 2009 年間以約 11 億美元收購了海豚隊 95% 的股份。隨著聯盟媒體權利金的上漲及串流平台的競爭，球隊價值飆升。儘管面臨高額報價，羅斯目前僅出售了 13% 的少數股權給私募股權公司 Ares 與籃網隊老闆蔡崇信，以籌措資金投資佛羅里達的其他項目，同時確保家族仍保有絕對控制權。

羅斯首次公開澄清了球隊的接班藍圖，明確表示「會將球隊留在家族中」。根據 NFL 要求提交的書面計畫，羅斯已指定其兩位女兒 Jennifer 與 Kimberly 為繼承人。而他的女婿、現任 Relevent 體育集團執行長 Daniel Sillman 將在未來負責球隊的具體營運。

Sillman 現年 37 歲，畢業於密西根大學羅斯商學院，在與羅斯的女兒結婚前便已為其工作，深得羅斯信任。Sillman 目前已深度參與球隊事務，包括參與總經理面試，以及尋找接替 Mike McDaniel 的新任總教練之面試過程。