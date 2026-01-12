鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 15:00

輝達 (NVDA-US)執行長黃仁勳上周一 (5 日) 於拉斯維加斯舉辦的 CES 大展上發布一套名為 Alpamayo 的完整自動駕駛生態體系，能讓汽車在真實世界中進行「推理」，此舉直接對特斯拉的 FSD 系統構成挑戰，但特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克淡定回應稱「才不會因為這個失眠」。

輝達Alpamayo將威脅特斯拉FSD？大摩：別慌！數據優勢讓特斯拉領先至少5年（圖：Shutterstock）

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 在近期研究報告中認可馬斯克的觀點，首席分析師 Andrew Percoco 指出，儘管輝達的自動駕駛平台為傳統車廠提供一種更經濟、更快速的方式來改進自身系統，但這種方法只能使其他傳統車廠處於「更快的追隨者」地位，而非真正的自動駕駛領導者。

Percoco 認為，特斯拉擁有龐大且活躍的車輛保有量，這是該電動車大廠的顯著優勢。每天數百萬輛汽車收集的真實駕駛數據，讓特斯拉以競爭對手難以企及的速度訓練和改進自駕軟體。

憑藉數據和規模優勢，大摩認為特斯拉在自駕領域「領先競爭對手數年」。

大摩還表示，輝達的最新進展不會實質改變對特斯拉的展望，因為建造完整自駕系統需要數年時間。

馬斯克也認為輝達的進展恐要五到六年後才會對特斯拉構成真正競爭壓力，短期內不會出現這種情況。