鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-15 13:00

微軟AI最受CIO青睞，股價走勢卻不像個贏家(圖：Shutterstock)

然而，投資人近期對微軟股價的態度卻顯得相當保守。該股在過去三個月下跌約 10%，與軟體類股持續疲弱的走勢一致。

由 Keith Weiss 領銜的分析師團隊周三 (14 日) 在報告中指出，「微軟仍處於最有利位置，可望持續受惠於生成式 AI 支出與 IT 預算增量，但這點並未反映在股價上。」Weiss 指出，微軟股價目前僅以明年 GAAP 預估獲利的 23 倍本益比交易，不論是單純比較，或納入公司成長性考量，都低於其他軟體同業，換言之，股價「明顯被低估」。

根據 Weiss 最近針對資訊長 (CIO) 進行的調查，微軟在 AI 領域的領先地位「依然清晰」。在預期增加與微軟合作支出的 CIO 比例，減去預期縮減支出的比例後，微軟獲得高達 78% 的「分數」。

在雲端服務方面，微軟 Azure 是 CIO 心目中的首選，其次是亞馬遜的 AWS，第三則是 Alphabet 旗下 Google Cloud。Weiss 表示，「隨著工作負載持續轉向雲端，微軟與亞馬遜仍是最明顯的受惠者。」

若專注於生成式 AI 產品，未來 12 個月內，有 92% 的 CIO 預期將採用微軟的相關解決方案。熱門產品包括用於 Office 辦公套件的 Microsoft 365 Copilot、協助寫程式的 GitHub Copilot，以及讓企業能夠運行模型的 Azure OpenAI Services。

市場對 AI 投資常見疑慮之一在於，企業投入大量資金建置 AI 基礎設施，卻未能看到相對應的付費採用成效。但 Weiss 認為，市場對微軟的「熱情仍在」，並預期公司營收成長將加速，營業利益率也將持續擴張。

Weiss 也在報告中點出部分網路資安的調查結果，其中對微軟的評價好壞參半。在端點資安領域，微軟已不再是市占成長最快的公司，該位置目前由 CrowdStrike 拿下，但在身分與存取管理方面，微軟則是市占成長的領先者，取代了 Okta。