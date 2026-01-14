鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 17:20

英國《金融時報》周三 (14 日) 引述消息人士最新報導指出，可口可樂決定放棄出售旗下陷入困境的英國連鎖咖啡品牌 Costa Coffee，主要因為競購方的報價未達預期，這也讓可口可樂對於該品牌的經營調整再遭遇新的挫折。

半價脫手仍難賣！傳可口可樂因競購方報價未達預期 放棄出售Costa Coffee（圖：Shutterstock）

兩位知情人士透露，可口可樂已經在上月終止與剩餘競購方的談判，叫停了持續數月的出售流程，進入談判後期的企業包括阿斯達超市的母公司 TDR 資本，以及貝恩資本旗下的特殊機會基金，該基金還持有烘焙連鎖品牌蓋爾斯和披薩速遞的股權。

可口可樂最初為 Costa Coffee 設定的出售目標價約為 20 億英鎊，這筆金額僅為其 2018 年收購該品牌時 39 億英鎊成交價的一半左右。這項交易由投資銀行 Lazard 負責運作，談判初期，私募股權公司阿波羅、KKR 及中國瑞幸咖啡的母公司大鈸資本均參與其中，且在與 TDR 資本的談判中，可口可樂原本打算出售部分股權。

Costa Coffee 在英國和愛爾蘭擁有超 2700 家門市，目前面臨許多挑戰。該連鎖咖啡品牌既要與定位更高端的獨立咖啡館競爭，又要抗衡 Greggs 等平價咖啡業者的衝擊，同時消費者消費意願持續低迷。

根據英國公司註冊處備案的財務數據顯示，Costa Coffee 在 2024 年營收 12 億英鎊，但營運虧損擴大一倍以上，達 1350 萬英鎊，公司將虧損歸咎於商業街客流量疲軟和低價競爭對手衝擊。

自去年 4 月英國雇主國民保險繳費標準調漲政策生效後，咖啡業者一直受困於咖啡豆價格上漲與人力成本攀升的雙重壓力。