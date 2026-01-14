鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-01-14 13:20

最新數據顯示，南韓失業率創 25 年新高，就業人數連兩年僅增 10 餘萬人，建築業和製造業職缺持續減少，就業成長動能明顯放緩，不工作的「躺平」青年人數更創下有統計數據以來新高，但在高齡群體就業擴大的帶動下，南韓就業率刷新歷史紀錄。

老人撐起就業市場！韓失業率4.1%飆25年高 「躺平」青年逾41萬人創22年之最（圖：Shutterstock）

2025 年 12 月，南韓失業人數創下歷年同期新高紀錄，失業率飆升至 4.1%，是自 2000 年 12 月 (4.4%) 以來 25 年來新高水準。

根據南韓國家數據處 (原統計廳) 今(14)日發布的《2025 年 12 月及年度就業動向》，2025 年 12 月失業人數為 121.7 萬人，較 2024 年同期增加 10.3 萬人，是自 1999 年開始統計以來的最高紀錄。

反映 15 至 64 歲經濟活動人口中失業比例的失業率，也上升至 1997 年亞洲金融危機以來的最高點。去年 12 月失業率為 4.1%，較 2024 年同期上升 0.3 個百分點，僅次於危機後的 1999 年 (5.2%) 與 2000 年 (4.4%)，為歷史第三高。整體而言，該數據也是自 2022 年 1 月(4.1%) 以來新高。

就業率方面，南韓去年就業人數為 2876.9 萬人，較前一年增加 19.3 萬人，但增幅仍未突破 20 萬人水準，30 多歲「休息」人口規模創相關統計以來新高。

從年度走勢來看，南韓就業增幅在 2022 年達到 81.6 萬人的階段性高點後持續回落，隔年增至 32.7 萬人，2024 年降至 15.9 萬人，去年雖出現小幅反彈，但整體成長動能仍偏弱。

青年就業衰退尤其嚴重。去年 12 月青年就業人數減少 11.2 萬人，連 38 個月走降，20 多歲就業率下滑 0.3 個百分點至 59.5%，連跌 20 個月。

按行業來看，就業結構分化態勢明顯。建築業就業人數減少 12.5 萬人，農林漁業減少 10.7 萬人，製造業減少 7.3 萬人，其中建築業降幅創下 2013 年產業分類調整以來新高，製造業亦出現 2019 年以來最大降幅。

保健及社會福利服務業就業人數則增加 23.7 萬人，專業、科學及技術服務業增加 5.4 萬人，金融及保險業增加 4.4 萬人，相關領域就業呈現成長趨勢，其中保健及社會福利服務業就業規模達 317.7 萬人，創下歷史新高。

以年齡結構來看，20 多歲就業人數減少 17 萬人，40 多歲減少 5 萬人，50 多歲減少 2.6 萬人，而 60 歲以上就業人數增加 34.5 萬人，30 多歲增加 10.2 萬人，高齡就業擴張趨勢持續。15 歲以上人口為 62.9%，較一年前上升 0.2 個百分點，創 1963 年相關統計開始以來新高。以經合組織 (OECD) 標準 (15 至 64 歲) 計算，就業率為 69.8%，同樣刷新歷史紀錄。

南韓去年失業人口為 83 萬人，較 2024 年增加 7000 人，其中 30 多歲失業人口增加 6000 人至 15.5 萬人，整體失業率為 2.8%，與前一年持平，但 20 多歲族群失業率升至 6.1%，較一年前上升 0.3 個百分點。

30 多歲族群失業增幅尤為顯著，上月來到 17.4 萬人，較一年前大增 5.3 萬人，失業率從 2.2% 升至 3%，上升 0.8 個百分點，學士以上學歷失業者也增加 7 萬人至 43.3 萬人。

15 至 29 歲未就業也未求職的青年人數更創 22 年新高，達 41.1 萬人，與 2024 年 12 月持平。全年來看，30 多歲族群的非勞動人口最多，達 30.9 萬人，亦為歷史新高，20 多歲族群則為 40.5 萬人，15 至 29 歲整體為 42.8 萬人，均為 2020 年以來最高。

南韓國家數據處社會統計局局長彬賢俊 (音譯) 指出，30 多歲「休息」人口增加，與低生育率和不婚趨勢加劇密切相關。以往因結婚或生育而主要承擔家庭責任的人群，如今更多進入「休息」狀態。此外，企業招聘方式轉向不定期招聘，並更偏向錄取有工作經驗的求職者，也讓一些原本應被歸入失業人口的人群被統計為「休息」人口。

南韓央行 (BOK) 近期也發布《透過民間就業估算評估就業情況》報告，批評政府主導的老人就業快速增加，加劇了「就業統計幻象」。

報告指出，公共部門就業從 2015 年的平均每月 113 萬人，增至 2025 年前三季的 208 萬人，成長 1.8 倍，其中老人就業更從 27 萬人暴增至 99 萬人，成長 3.7 倍。與此同時，民間部門就業成長則從 2022 年的 23.7 萬人，放緩至 2025 年第三季的 12.2 萬人。