牛彈琴：全世界都在等待 戰爭可能很快到來

拉美在關注委內瑞拉，歐洲在關注格陵蘭島，全世界都在關注伊朗。

打還是不打，這是一個問題。

但形勢很緊迫，戰鼓在敲響。具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周三（14 日）表示，全世界都在等待，目前種種跡象顯示，戰爭可能很快到來。

1、美國、法國、德國等西方國家，紛紛敦促本國公民儘快撤離伊朗。大規模撤離，往往是戰爭的前奏。

2、美國總統川普周二更明確鼓動：「伊朗愛國者，繼續抗議——接管你們的機構…… 我取消了與伊朗官員的所有會議，援助正在路上。」

3、伊朗最高戒備，國防部長納西爾扎德當天警告，若敵方侵犯伊朗領土，伊朗將以「全部力量」捍衛國家，本地區內所有美軍基地以及為美國提供便利的國家，都將成為伊朗合法打擊目標。

還有一個小插曲。

有記者問川普：你今天（周二）早上對伊朗說援助正在路上，你這話是什麼意思？

川普回答：很抱歉，這個問題你得自己想辦法解決（你自己去理解）。

川普含糊其辭，因為打還是不打，這不是一個很容易的抉擇。

很多人想打，也有一些人特別不想打。「牛彈琴」說，如果人們不回避現實，可以簡單梳理一下。

1、歐洲想打。

歐洲有反對意見，但很多歐洲國家希望美國打。一個最重要的原因，美國攻打伊朗，自然就沒有精力去吞併格陵蘭島，歐洲，尤其是丹麥，會大舒一口氣。

2、以色列想打。

甚至可以說，環顧全世界，最想打伊朗的，就是以色列。伊朗是以色列的眼中釘肉中刺，伊朗變天，將前所未有地改善以色列的地緣政治環境。

3、拉美盼望打。

不否認很多拉美人希望和平，但肯定不少拉美人，包括委內瑞拉、哥倫比亞、墨西哥、巴西人都希望，美國你還是去打伊朗吧，少來折騰拉美。

4、川普更想打。