2026-01-14

展望 2026 年，AI、半導體以及生物科技及醫療產業是固定薪資漲幅最高的領頭羊。根據 104 人力銀行（3130-TW）《員工工作價值認知調查研究》指出，2025 年有 40% 的受訪者因為薪水太低而產生換工作的念頭，且高達 64% 的人在找工作時最在意薪資條件是否符合期待 。然而，104 人力銀行人資專案經理許沛緹提醒，加薪幅度背後往往隱藏著數字遊戲，如果加薪僅集中在變動薪資而非固定薪資，求職者可能會面臨景氣轉壞時收入大幅縮水的風險 。

為了幫助求職者在談判桌上爭取更好的待遇，許沛緹提出了四大薪資談判策略 。第一，詢問業績達成率，當企業提到高額變動獎金時，務必詢問公司近幾年的整體業績平均達成率，避免獎金門檻過高導致看得到卻吃不到 。第二，確認固定底薪，行政、會計等後勤單位應優先爭取較高的固定底薪 ；應徵業務職時除了關注抽成率，也應留意業績獎金的計算基數是否需扣除成本 。第三，盤點自身技能，將專案達成率、語言能力、電腦專長及熟悉的 AI 工具等優勢作為籌碼，並問清楚額外專案獎金的抽成占比 。第四，事前掌握薪資區間，若當時有其他公司的邀約也可適時提出，增加非你不可的談判力 。

深入解析薪資結構，固定薪資包含本薪、職務津貼與交通津貼，是每月穩定領取的金額 。相對而言，變動薪資包含績效獎金、業務獎金及分紅，雖然有機會獲得高年薪，但屬於高波動性質 。常見的業務類如房仲、汽車銷售或金融投資業的理財專員，多屬於低底薪、高抽成的職務 。半導體與高科技產業則較為特別，研發工程師雖底薪較高，但變動薪資主要來自員工分紅，近年因獲利豐厚，分紅占年薪比重常在 40% 以上 。