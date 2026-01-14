鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-14 11:59

經濟部產發署昨（13）日針對「離岸風電區塊開發第三期選商機制之 ESG 規劃」展開產業意見徵詢。經濟部強調，離岸風電 3-3 期新的選商規則，核心目標是在國際規範與協助產業發展之間取得平衡。本次會議重點在於深入了解台灣在地供應鏈的具體意見，多數業者支持調升 ESG 權重，最高達 50%，經濟部表示將會審慎衡平各界看法，ESG 承諾絕非「作文比賽」，開發商必須提出明確的承諾項目與具體金額，未來的評分與獎勵措施也將與此承諾嚴格連動。

針對 ESG 項目的評分佔比，產業界展現高度關注。多數業者反映，希望將現行 10% 至 15% 的權重進一步調升，建議區間應落在 20% 至 30% 甚至達到 50%，以避免開發商因規避在地採購，即便該項得分為零仍能入選的弊端，藉此增加開發商落實在地承諾的誘因。此外，業者普遍要求開發商提出的計畫需具備管考可行性，並配套未達標時的處罰機制，確保遴選承諾不流於形式。

在 ESG 內容細項上，業者建議應根據「在地設廠生產」、「合資採購」與「純買賣（OEM）」區分不同的得分權重，給予實質在地投資者更高評分。部分代表也提議，除了風場建設期的採購外，運維期間的在地化程度亦應納入範疇。甚至有業者參考環境部研擬的「資源循環推動法」，建議應優先採購可回收材質產品，為未來風機退役後的廢棄物資源化預作準備。