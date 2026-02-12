鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-12 10:23

根據 yes123 求職網今 (12) 日公布最新調查顯示，台灣勞工對目前薪資滿意度平均僅 34.9 分，創下 13 年來新低水準。受通膨及變相減薪影響，高達 92.7% 的上班族不滿現狀，平均凍薪期長達 4.5 年，遠超勞工忍受極限。在升遷方面，僅 13% 勞工認為管道順暢，導致高達 90.3% 的不滿者動念離職。yes123 求職網發言人楊宗斌建議，勞工應掌握「5G 策略」，並以具體績效作為議價依據，才能在馬年成功翻轉職涯困境。

全面性邊境解封已超過三年，儘管帶動產業缺工與加薪潮，但通膨壓力與加班文化仍讓勞工感到吃力。根據 yes123 求職網發布的「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」，衡量實際投入工時與報酬，有高達 92.7% 的上班族表示不滿意目前的薪資待遇，比例高於去年的 92.1%。在這些「薪情差」的勞工中，有 90.3% 直言因此產生離職念頭。上班族對馬年的加薪期望平均落在 6,246 元，較去年增加 106 元，增幅約 1.7%。

薪資不滿意的情況也反映在分數上，勞工自評的薪資滿意度平均僅 34.9 分，低於去年的 36.4 分，甚至有 17.6% 的受訪者自評零分。楊宗斌指出，評價薪資不能僅看絕對值，需同時考量工時、職場壓力及大都市的高物價。許多科技業或金融業從業人員雖領高薪，卻因長期勞心勞力、生活失衡，導致實質薪資報酬率並不高。此外，對離鄉背景的勞工而言，扣除租屋與外食開銷後，往往淪為「月光族」，難以累積財富。

調查數據揭露，台灣上班族正深陷長期的「凍薪荒」，合計有 64.3% 的勞工三年以上未獲調薪，平均凍薪期達 4.5 年（約 1,643 天），續創 13 年來新高。然而，勞工平均忍受極限僅 1.6 年，目前的凍薪現況已超過忍耐極限 2.9 年。面對收入停滯，70.2% 的勞工認為最快的加薪方法是成功跳槽，其餘則考慮兼差、投資理財或考取證照以增加競爭力。

更令勞工感到無奈的是「變相減薪」現象。調查顯示，去年有 66.3% 的上班族曾遭遇變相砍薪，主要形式包括年終獎金縮水（54.2%）、刪減加班費（52.9%）及刪減績效獎金（37.1%）。而在薪資議價上，勞方顯然處於弱勢，曾以不滿薪水為由提離職的人當中，僅 30.3% 獲得加薪慰留，近七成的調薪要求遭到拒絕。