員工離職原因8成「假的」？慰留成功率僅2成 72.3%企業選擇加薪5%至7%留才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-26 10:05

根據 yes123 求職網最新發布的馬年離職潮與企業留才調查顯示，後疫情時代引發的缺工潮與報復性轉職潮齊發，有 79.6% 的人不會透露真實離職理由，多以職涯規劃或家庭因素作為擋箭牌 。雖然 78.3% 的企業會進行離職面談，但平均慰留成功率僅 20.2%，顯示留才難度極高 。面對人才流失，72.3% 的企業選擇以調薪因應，針對非主管職與主管職分別願意調薪 4.8% 與 6.9%

（圖：shutterstock）

隨著景氣復甦帶動缺工壓力，上班族在農曆年後換工作的意願轉強。調查發現，約 40.7% 的人選擇在找到新工作後才提離職，但也有 20.7% 的人具備裸辭勇氣，在還沒找到下家前就決定離開 。高達 82.3% 的上班族坦言向公司提離職感到困難，儘管多數人對開口提離職感到壓力，若公司完全沒有慰留動作，卻有 57.7% 的人會感到失落，認為自己不受重視 。

在離職溝通上，誠實似乎並非首選。高達 79.6% 的勞工會編造理由，其中 75.5% 的人使用職涯規劃作為官方說法，61.7% 則拿家庭因素當擋箭牌 。即便面對新東家面試，高達 94.5% 的人仍對真實離職原因持保留態度，僅極少數會完整透露 。至於提辭呈的方式，81.3% 優先選擇口頭提出，另有 51.6% 會附上正式書面辭呈 。

企業端為了留住人才，主要採取的誘因包括加薪（75.8%）、升職（50.2%）及發放獎金分紅（41.2%） 。目前已有 72.3% 的企業明確表示會透過調薪策略留才，主管職的調薪幅度平均達 6.9%，是非主管職 4.8% 的 1.44 倍 。然而，企業自認了解員工是因為薪資或工作內容離職，但實際慰留效果有限，平均每 5 人僅能留住 1 人 。

離職過程中的摩擦也不少，68.1% 的受訪者曾遭遇公司刁難，最常見的情況是以找不到接班人或交接未完成為由，強行延後離職日期，甚至有主管會冷言冷語或要求放棄獎金 。一旦人員離去，企業補缺的壓力極大，非主管職平均需花費 99 天才能補齊，主管職更需耗時 4.1 個月 。