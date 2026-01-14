鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-14 05:30

汽車需求低迷和中國競爭對手的激烈競爭，歐洲汽車零件供應商在過去兩年裡已宣布裁員超過 10 萬人。

據英國《金融時報》周二（13 日）報導，行業組織歐洲汽車供應商協會（CLEPA）的數據顯示，汽車零件供應商在 2025 年宣布裁員 5 萬人，2024 年裁員數為 5.4 萬人，顯示這個舉步維艱的行業持續承壓。

CLEPA 秘書長 Benjamin Krieger 表示：「這是一個前所未有的局面，過去兩年宣布裁減的崗位超過 10 萬個…… 但我們還沒有止住頹勢。」

縱向來看，在新冠肺炎疫情期間的 2020 和 2021 年，供應商合計裁員 53,700 人，但歐洲的需求仍明顯低於疫情前水準，新電動車的市場接受度也有限。

汽車行業表現不佳，迫使許多車廠在歐洲大陸削減產量，進一步打擊零件製造商。與此同時，該行業還面臨中國企業的激烈競爭。

去年 9 月，全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）宣布，由於面臨每年 25 億歐元的成本缺口，到 2030 年將裁員 1.3 萬人。

在 Valeo、 Forvia 和 Schaeffler 2024 年裁員數千人之後，去年 Continental 汽車零件部門也宣布進一步裁員。

德國汽車零件供應商 Mahle 執行長 Arnd Franz 說，很難說行業是否已經觸底，還是 2026 年仍將面臨挑戰。Mahle 去年 11 月宣布將裁減 1,000 個崗位，主要集中在歐洲和北美。

Franz 說：「我們原本對 2025 年有更為積極的預期」，但美國總統川普實施的全面關稅政策，導致汽車零件需求低於預期。