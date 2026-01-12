鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 15:26

2026 年開局各地衝突不斷，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，亞股盤中現貨黃金、白銀改寫歷史新高，期元大 S&P 黃金 (00635U-TW)、期元大道瓊白銀 (00738U-TW) 分別大漲 2.6%、9.4%，而兩倍槓桿的期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW) 更上漲 4.6%，突破百元大關。

2026開局地緣烽火不斷！金銀屢飆新高 黃金正2 00708L站上百元大關。(圖：shutterstock)

法人指出，2025 年在地緣政治風險升溫、降息行情與各國去美元化等利多下，貴金屬 ETF 表現亮眼，2026 年開局多重風險事件匯聚，再度確立長多格局不變，美國 12 月非農就業數據下行，聯準會謹慎寬鬆立場有利貴金屬行情，白銀更因工業應用供不應求進入第六年，以及中國、美國分別將白銀限制出口、列為關鍵物資清單，漲勢更為凌厲。

近期多家外資機構接續上調黃金目標價格，摩根大通認為金價有機會挑戰 5000 美元，高盛指出美國投資人目前對黃金 ETF 投資占比仍低 2012 年前高，機構、長期投資人的配置比重低於 0.5%，買盤讓金價有巨大的上漲空間。

目前國內規模最大的債券 ETF 群益 ESG 投等債 20+ (00937B-TW)，2025 年、2026 年以來含息報酬率分別為 2.01%、0.51%，表現均低於同期間 00635U 的 54.4%、3.7%，專家認為其配置價值偏低。

金融巨擘也喊話看好黃金，包括橋水基金創辦人達里歐直言「黃金比美元資產更具避險價值。」提出資產配置黃金應達 15% 的建議；新債王岡拉克也轉推薦黃金，認為配置比例可達 25%，在在顯示「棄債轉金」可能成為接下來的主流交易。