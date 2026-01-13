鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-13 20:40

避險基金產業在 2025 年迎來了輝煌的一年，表現之強勁為 2008 年全球金融海嘯後所罕見。

2025年避險基金大豐收 斬獲自金融海嘯以來最佳表現(圖:shutterstock)

根據產業追蹤機構 Hedge Fund Research Inc.(HFR) 數據，這一規模達 5 兆美元的產業去年創下了約 12.6% 的平均報酬率，這是自 2009 年以來的最佳紀錄。

‌



這一年的豐收主要得益於人工智慧 (AI) 熱潮、地緣政治震盪以及利率政策的高度不確定性，這些因素交織在一起，為旨在從市場波動中獲利的交易策略創造了豐富的投資機會。

在 2025 年，幾乎所有類型的避險基金都品嚐到了成功的果實。業界巨頭如 Citadel、Millennium Management、Point72 與 D.E. Shaw 等均取得兩位數的報酬。 其中，由達利歐創立、擁有半世紀歷史的橋水基金 (Bridgewater Associates)，其旗艦基金 Pure Alpha II 更是繳出了 34% 的歷史性回報。

對宏觀經濟趨勢進行押注的交易員也表現優異。億萬富翁 Michael Platt 管理的 BlueCrest Capital 報酬率高達 73%，使其停止管理外部資金十年來的累計增長達到驚人的 7,858%。此外，Louis Bacon 的 Moore Capital 獲利 23%，而 Chris Rokos 與 Rob Citrone 等知名 macro 交易員也均錄得兩位數增益。

受益於 AI 驅動的股市繁榮及標普 500 指數去年 18% 的漲幅，股票對沖基金 (Equity Hedge Funds) 以 17.3% 的報酬率，在 HFR 追蹤的所有大類策略中名列榜首。 包括 Light Street Capital 與 Lone Pine Capital 在內的基金，皆成功捕捉到了 AI 概念股及其後續波動帶來的獲利空間。

這種強勁的表現成功扭轉了過去十年這一產業流失 1,670 億美元的低迷態勢。2025 年前三季，避險基金吸引了 710 億美元的淨流入。貝萊德 (BlackRock) 副主管 Mike Pyle 指出，客戶對「市場中性策略」展現出強烈興趣，希望透過多策略基金獲取多元化的 Alpha 收益。

相比之下，過去幾年大熱的私募市場則顯現疲態。 私人信貸投資者開始退場，而私募股權公司則在努力擺脫繁榮時期高價收購的資產壓力。避險基金的亮眼表現與流動性優勢，正使其重新奪回資產配置者的青睞。