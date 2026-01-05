鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 17:40

華爾街巨頭高盛集團正著手募集一支日本房地產基金，目標資金約為 5 億美元，用於在日本進行房地產交易。這家總部位於紐約的公司近幾個月一直在向投資者推介此基金，旨在利用低廉的借貸成本和日元疲軟，所帶動的當地房地產市場復甦。

據彭博報導，該基金將採用「增值投資」策略，通常尋求中等十位數的回報率。投資重點將鎖定資料中心、物流、住宅和飯店等資產類別。

報導稱，高盛目標在三月底前完成首輪募資。雖然高盛過去曾投資日本房地產，但大多是透過其自身資產負債表進行。

日本房地產市場對外國基金極具吸引力，原因在於相較於其他發達市場，日本的借貸成本仍保持在較低水準，即使日本央行已將利率上調至 30 年來的最高水準。此外，日元的貶值也讓持有美元資金的投資者，能夠從資產中獲得更大的價值。

近年來，聚焦日本的基金持續吸引全球投資者，這與其他受制於持續高利率和地緣政治不確定性的市場形成了鮮明對比。數據顯示，在 2025 年前三季，日本的房地產投資額年增長了 22%，總額達到 4.71 兆日元。