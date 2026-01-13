鉅亨網編譯許家華 2026-01-13 07:30

美國聯準會主席鮑爾近期罕見透過影片對外發聲，說明聯準會已收到可能導致刑事起訴的大陪審團傳票。這項動作被外界視為在高度政治壓力下的關鍵領導決策，也凸顯貨幣政策獨立性正面臨前所未有的考驗。

鮑爾指出，相關傳票與他今年 6 月就聯準會總部翻修工程所作的國會證詞有關。外界普遍認為，川普政府藉由司法調查向聯準會施壓，試圖迫使央行降息。多位前聯準會主席與商界領袖已對此提出批評，而川普本人則否認事前知情司法部的調查行動。向來避免公開回應川普指控的鮑爾，這次選擇透過影片表態，被解讀為一項經過深思熟慮的權力訊號。

理由一：影片更容易擴散，直接掌握敘事權

在這段約兩分鐘的影片中，鮑爾明確點出司法調查背後的核心問題。他表示，這起事件關乎聯準會是否能繼續依據證據與經濟情勢制定利率政策，或是貨幣政策將屈服於政治壓力與威嚇之下。

該影片在 24 小時內於 YouTube 累積超過 87.5 萬次觀看。在社群媒體高度即時與視覺化的時代，影片形式讓鮑爾無需經過媒體中介，即可直接對公眾傳達訊息，也使他能在傳播節奏上與高度活躍於社群平台的川普抗衡。

天普大學媒體研究與製作系主任隆巴德指出，相較於書面聲明，影片更符合當前新聞與社群媒體的使用習慣，媒體與評論者也更傾向採用具備影像素材的內容。他認為，當發言者直接面對鏡頭時，更容易營造臨場感，使訊息真正傳達給觀眾。

美國大學傳播學助理教授布特科夫斯基也指出，短影片形式更有利於在 Instagram Reels、YouTube Shorts 與 TikTok 等平台擴散，放大影響力。

理由二：展現一貫冷靜克制的溝通風格

專家指出，鮑爾在影片中的穩定眼神接觸與一致語調，有助於抓住觀眾注意力，同時強化其權威性。他在影片中表態明確，但語言精簡，充分展現其獨立、克制且理性的領導風格。

布特科夫斯基表示，鮑爾的傳達方式在混亂局勢中釋放出穩定訊號，讓外界感受到一種冷靜而堅定的力量。這種表現不僅有助於維持聯準會的專業形象，也回應市場對央行獨立性的高度關切。

理由三：凸顯事件嚴重性與制度層級的對抗

長期以來，鮑爾幾乎不回應川普的公開攻擊，這次選擇破例發聲，本身即傳達出事件非比尋常的重要性。專家指出，他的「選擇性回應」清楚告訴外界，這已觸及其核心底線。

影片拍攝背景同樣具有象徵意義。布特科夫斯基指出，鮑爾選擇在藍色布幕前、搭配美國國旗入鏡，意在喚起制度傳統與國家象徵，同時以現代、直接的方式向公眾溝通。