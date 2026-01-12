鉅亨網編輯林羿君 2026-01-12 12:13

受到聯準會收到司法部大陪審團傳票的消息影響，美元週一 (12 日) 在亞洲交易時段創下近三週以來的最大單日跌幅。

彭博美元指數周一下跌 0.2%，為去年 12 月 23 日以來的最大跌幅，再次點燃市場對於美國貨幣政策獨立性受到政治干預的深切擔憂。

‌



據聯準會主席鮑爾公開透露，司法部威脅對他提起刑事訴訟，這似乎與他去年 6 月在國會就聯準會總部翻修工程作證一事有關。鮑爾表示，他認為遭受刑事指控的威脅，源於聯準會堅持根據其對公共利益的最佳判斷來制定利率，而非屈從於川普總統的偏好。

川普總統此前曾在社群媒體上多次抨擊鮑爾，敦促降息，甚至一度揚言要解僱他。

這場不斷升級的緊張局勢加劇了市場對央行自主權的疑慮。馬來亞銀行高級外匯策略師 Fiona Lim 分析指出：「川普似乎堅定決心要控制聯準會，這可能會削弱聯準會的貨幣政策獨立性。」

她補充，總統急於降低借貸成本的態度，暗示聯準會下一任主席人選很可能是一位立場鴿派且忠誠的擁護者，而這將對美元構成潛在風險。