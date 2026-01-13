蘋果開發兩版Siri：自家模型&結合Gemini模型 助推Alphabet市值躋身4兆美元

鉅亨網新聞中心 2026-01-13 10:32

蘋果 (AAPL-US) 與谷歌達成了一項為期數年的合作關係，將依托谷歌的 Gemini 模型和雲端技術支援蘋果的基礎模式。

（圖：Shutterstock)

根據蘋果的聲明，此次合作將支援今年即將推出的人工智慧新功能，包括新版 Siri。這項重磅消息也推動了 Alphabet 的股價在連續三個交易日創下收盤歷史新高，成功跨越 4 兆美元市值門檻。上週，Alphabet 的市值剛超越蘋果，成為全球第二高市值公司，僅次於輝達。

在 AI 領域，Alphabet 股價在 2025 年累積漲幅超過 65%，成為美股科技七巨頭中表現最佳的股票。這一強勁表現反映出投資人對該公司在人工智慧領域的信心。至今，只有輝達、蘋果和微軟的市值曾經突破 4 兆美元大關。 Alphabet 的成功得益於其在 AI 領域的全面佈局，去年 11 月推出的第七代張量處理單元 Ironwood 和 Gemini 3 大語言模型均獲得廣泛認可。

此次合作標誌著蘋果在 AI 領域的重大策略調整。雖然蘋果和谷歌在智慧型手機和作業系統領域互為競爭對手，但兩家公司早已在搜尋業務上建立了合作關係。谷歌每年向蘋果支付數十億美元，使其搜尋引擎成為蘋果產品的預設選項。

蘋果與 Google 的多年合作協議將使蘋果得以利用 Gemini 模型和谷歌雲端技術支援未來版本的 Apple Foundation Models。蘋果在聲明中指出，雖然新功能將於「今年稍後」推出，但並未提供具體時間表，雙方也未確認協議的技術或財務條款。