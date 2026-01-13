鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-13 04:02

根據《商業內幕》周一 (12 日) 報導，《大賣空》原型人物貝瑞 (Michael Burry) 警告，大型科技公司靠相對少的投資賺取鉅額利潤的時代正在結束，AI 是主因。他認為投資人應關注投入資本報酬率 (ROIC)，而非營收成長或市場規模。

貝瑞近期在科技 Podcast 主持人 Dwarkesh Patel 的 Substack 交流中表示：「最重要的指標是投入資本報酬率，這些軟體公司的 ROIC 過去很高。現在它們變成資本密集的硬體公司，ROIC 肯定會下降，長期會對股價造成壓力。」

AI 推科技巨頭變重資產

貝瑞說，AI 正推動微軟 (MSFT-US)、Google 和 Meta(META-US) 等公司，從過去輕資產的軟體模式，轉向由資料中心、晶片和能源主導的資本密集型未來。即使 AI 擴大這些科技巨頭的市場，ROIC 下降仍可能在未來數年壓股價。

貝瑞因押注 2000 年代中期房市泡沫破裂而出名，其故事被拍成電影《大賣空》。長期以來，他除了偶爾在社群媒體發文，很少公開發言。

去年底情況改變，他關閉對外募資的避險基金，開始在 Substack 寫財務分析。最引人注目的是，他近期將 AI 熱潮比作 1990 年代末網路泡沫，稱 OpenAI 是「我們這個時代的 Netscape」。Netscape 在 1995 年 IPO 掀起網路熱，5 年後泡沫破裂。

做空輝達和 Palantir

根據去年 9 月公布的監管文件，貝瑞的避險基金 Scion Asset Management 大舉放空輝達 (NVDA-US) 和 Palantir(PLTR-US) 這兩家 AI 時代寵兒。

OpenAI、Anthropic、Google 和 Meta 等領先 AI 公司正大舉投資，建立支援高耗能、高數據量聊天機器人和其他 AI 應用所需的基礎設施。債權和股權投資人排隊支持這些計畫。