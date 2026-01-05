鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-05 21:04

根據《商業內幕》周一 (5 日) 報導，《大賣空》主角原型、知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 在同日一早於 Substack 發表文章，稱美國周末捕獲委內瑞拉總統馬杜羅一事「改變了遊戲規則」，並表示市場並未完全反映這起事件可能帶來的中長期影響。

貝瑞指出，美國接管委內瑞拉將改變全球能源版圖，市場低估其影響。(圖:Shutterstock)

這位近期從避險基金轉向 Substack 寫作的投資人表示，「儘管市場反應平淡，但這是一個典範轉移。」周一國際油價僅上漲不到 1%，美股期貨開盤走高。

‌



中國數十億押注的委國石油「落入美國之手」

美國在周末捕獲馬杜羅後，美國總統川普表示美國將暫時「接管 (run)」這個石油資源豐富的國家。貝瑞認為，這次行動是對中國的「警告」，因為中國在「一帶一路」倡議下，向委內瑞拉提供了數十億美元貸款，而這些貸款以未來石油產出作為擔保，「現在落入美國手中」。

貝瑞：中國見識美國決斷力 對台行動恐更謹慎

這位因精準預測 2000 年代中期房市泡沫而聞名的投資人指出，中國現在可能有了控制台灣的「藍圖」，但必須對川普領導的美國令對手感到不安的膽識和決斷力感到敬畏。

這位逆向投資專家還寫道，俄羅斯總統普丁「肯定目瞪口呆」，因為美國在「幾乎瞬間」就做到了俄羅斯在烏克蘭三年來試圖達成的目標。他補充說，俄羅斯石油在中長期「變得不那麼重要」，因為開採委內瑞拉石油可以強化美國，並「減少俄羅斯的收入和影響力」。

油服業者大利多 全美能源成本估大降

貝瑞還建議，如果美國煉油廠將加拿大原油換成委內瑞拉石油，加拿大和墨西哥在與美國貿易中可能「失去相當大的籌碼」。