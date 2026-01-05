鉅亨網編譯王貞懿
根據《商業內幕》周一 (5 日) 報導，《大賣空》主角原型、知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 在同日一早於 Substack 發表文章，稱美國周末捕獲委內瑞拉總統馬杜羅一事「改變了遊戲規則」，並表示市場並未完全反映這起事件可能帶來的中長期影響。
這位近期從避險基金轉向 Substack 寫作的投資人表示，「儘管市場反應平淡，但這是一個典範轉移。」周一國際油價僅上漲不到 1%，美股期貨開盤走高。
美國在周末捕獲馬杜羅後，美國總統川普表示美國將暫時「接管 (run)」這個石油資源豐富的國家。貝瑞認為，這次行動是對中國的「警告」，因為中國在「一帶一路」倡議下，向委內瑞拉提供了數十億美元貸款，而這些貸款以未來石油產出作為擔保，「現在落入美國手中」。
這位因精準預測 2000 年代中期房市泡沫而聞名的投資人指出，中國現在可能有了控制台灣的「藍圖」，但必須對川普領導的美國令對手感到不安的膽識和決斷力感到敬畏。
貝瑞認為，中國股票現在「風險更高」，可能面臨制裁。他表示，如果中國在南海升級侵略行為或針對台灣，阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 和其他潛在制裁目標「可能面臨一些波動」。
這位逆向投資專家還寫道，俄羅斯總統普丁「肯定目瞪口呆」，因為美國在「幾乎瞬間」就做到了俄羅斯在烏克蘭三年來試圖達成的目標。他補充說，俄羅斯石油在中長期「變得不那麼重要」，因為開採委內瑞拉石油可以強化美國，並「減少俄羅斯的收入和影響力」。
貝瑞還建議，如果美國煉油廠將加拿大原油換成委內瑞拉石油，加拿大和墨西哥在與美國貿易中可能「失去相當大的籌碼」。
這位資深投資人表示，美國石油服務公司如哈利伯頓 (HAL-US)、斯倫貝謝 (SLB-US) 和貝克休斯 (BKR-US)「應該顯著受益」，因為美國承包商將負責修復和現代化委內瑞拉的管道和煉油廠。
貝瑞預測美國將獲得「長期順風」，因為委內瑞拉石油的流入將意味著汽油、柴油和航空燃油價格下降。他表示，這可能會推低價格以利消費者，尤其針對低收入群體，削減供應鏈成本，並減輕企業主對未來的不確定性。
