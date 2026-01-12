鉅亨網新聞中心 2026-01-12 22:10

隨著人工智慧基礎設施的建設進入白熱化階段，全球記憶體大廠美光 (MU-US) 近期針對市場供應狀況釋出重要訊號。美光移動與客戶端業務部營銷副總裁 Christopher Moore 在接受科技媒體《wccftech》專訪時坦言，受 AI 需求激增影響，記憶體短缺的局面預計將持續到 2028 年。

Moore 指出，AI 產業正以驚人的速度消耗 DRAM 模組，這導致整體產業面臨代際供需失衡的困境。過去，資料中心在記憶體潛在市場 (TAM) 的佔比約為 30% 至 35%，但如今已躍升至 50% 甚至 60%，且整個市場對比特數 (Bit) 的需求遠超以往。儘管美光與同業正竭盡全力服務各個細分市場，但目前供應量仍遠遠不足，形成整個行業的集體挑戰。

‌



針對外界認為美光在退出 Crucial 部分消費業務後轉向 AI ，而「拋棄」消費者的負面看法，Moore 澄清這是一種誤解。他表示，美光仍然維持著龐大的客戶端與移動市場業務，只是渠道發生了變化。

目前，美光主要透過 OEM 模式，直接向戴爾 (DELL-US)、華碩 (2357-US) 等品牌商供應 LPDDR5 等模組，再由這些整合商封裝至最終產品中。

為什麼短期內難以緩解缺貨？Moore 解釋了生產端的一大挑戰：容量差異化導致產量下降。當工廠需要頻繁停機調整生產線，以同時滿足客戶對 8GB、12GB 或 16GB 等不同容量模組的需求時，生產效率會顯著降低。目前美光正與客戶合作，試圖減少晶片種類以極大化產出。

此外，擴建晶圓廠並非一蹴可幾。美光在愛達荷州的 ID1 工廠雖然已動工並預計 2027 年年中投產，但仍需經過嚴謹的客戶驗證與資格認證。Moore 明確表示，直到 2028 年，大眾才可能看到擴產帶來的實質性成果。