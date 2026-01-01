鉅亨網編譯許家華 2026-01-13 02:05

法國生技公司 Abivax 近期成為市場焦點。法國媒體《La Lettre》週一 (12 日) 報導，美國製藥巨頭禮來 (LLY-US) 正評估收購 Abivax 的可能性，擬出價約 150 億歐元，約合 175 億美元。消息指出，禮來尚未正式向 Abivax 董事會提出收購要約，主要仍在等待法國監管機構釐清該交易是否適用外國投資審查規定。

禮來總部位於美國印第安納州印第安納波利斯，自 1962 年起即在法國設立據點，並在法國東北部小鎮 Fegersheim 擁有一座製造工廠。2023 年，禮來宣布將向該廠投資 1.6 億歐元，用於生產「未來的創新藥品」。不過，該公司近年製造布局仍高度集中於美國，配合「回流本土」策略，2025 年 2 月宣布將在美國新建四座生產基地，使其自 2020 年以來的美國資本支出承諾總額超過 500 億美元。

市場分析指出，若成功收購 Abivax，對禮來而言不僅是擴大歐洲布局，更可能取得關鍵研發資產。Abivax 目前仍屬臨床階段公司，尚無藥品獲准上市，其核心產品為口服藥物 obefazimod，主要治療中度至重度活動性潰瘍性結腸炎。該藥物在後期臨床試驗中展現良好療效與安全性，成為投資人關注焦點。