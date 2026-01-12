鉅亨網編輯林羿君 2026-01-12 17:00

高盛集團 (GS-US) 最新發布的《2026 年美國經濟展望報告》指出，在減稅政策、實質薪資成長以及家庭財富持續增加的支撐下，美國經濟在 2026 年仍可望維持穩健擴張，同時通膨壓力將進一步緩和。高盛經濟學家認為，儘管勞動市場的不確定性正在升高，但整體成長動能仍具韌性，美國經濟表現可望持續領先其他主要已開發國家。

報告指出，隨著勞動市場前景轉趨複雜，聯準會的政策立場將逐步轉向寬鬆。高盛預期，聯準會將在 6 月與 9 月各進行一次降息，每次幅度為 25 個基點，以因應經濟放緩風險並確保景氣軟著陸。這樣的政策路徑，反映出決策官員在抑制通膨與維持就業穩定之間，正尋求更細緻的平衡。

‌



高盛首席美國經濟學戴維 · 梅里克爾（David Mericle）在報告中指出，未來數年美國國內生產毛額的成長結構，將與上一輪景氣循環出現明顯差異。過去高度仰賴勞動力供給擴張的模式，正逐漸轉向以生產率提升為核心動能。

近期生產率已出現反彈跡象，且在人工智慧技術加速導入各產業的背景下，相關效益可望進一步擴大。相較之下，勞動力供給對成長的貢獻度將下降，主要原因在於前期移民規模已大幅增加，使新增勞動力的邊際效果趨於有限。

從整體經濟預測來看，高盛對 2026 年的展望明顯較市場共識樂觀。高盛預估，美國 GDP 以第四季對第四季計算的年化成長率將達 2.5%，全年平均年增率約為 2.8%，高於多數經濟學家對 2% 左右的預期。

此前外媒在去年 12 月中旬所進行的調查顯示，受訪經濟學家普遍認為 2026 年美國經濟成長率將與 2025 年相當，但市場仍看好減稅政策有助於延續美國相對其他已開發經濟體的成長優勢。

在通膨方面，高盛認為價格壓力將持續降溫。報告預測，到 2026 年 12 月，核心個人消費支出物價指數年增率將降至 2.1%，核心消費者物價指數年增率則可放緩至 2% 左右，接近聯準會的長期目標水準。這意味著，即使經濟仍保持成長，通膨失控的風險已大幅降低，為貨幣政策提供更大調整空間。

就勞動市場而言，高盛的基準情境是假設失業率將維持在 4.5% 左右，但同時也提醒潛在風險正在累積。隨著企業加快導入人工智慧與自動化技術，部分企業可能透過削減人力成本來提升效率，存在「無就業成長」的可能性。這樣的結構性變化，將使未來就業市場更具挑戰性，也成為政策制定者需要密切關注的關鍵變數。

在貿易與政策環境方面，高盛指出，民生成本議題在即將到來的中期選舉中，勢必成為政治焦點。基於此考量，白宮可能傾向避免進一步大幅提高關稅，以免加重通膨壓力並衝擊消費者信心。相對穩定的貿易政策，有助於降低企業的不確定性，支撐投資活動。