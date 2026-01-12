鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-12 16:00

在當前川普政府與聯準會 (Fed) 日益白熱化的對峙中，一個原本低調的職位——美國聯邦住房金融局 (FHFA) 局長，因其現任領導人 Bill Pulte 的強勢作為，而成為政經圈的焦點。根據多方消息指出，Pulte 正是川普政府決定向聯準會發出傳票、甚至可能提起刑事訴訟背後的「主要推手」。

FHFA 過往行事風格素來以低調沉穩著稱，但在 Pulte 接掌後，此機構展現了前所未有的戰鬥力。Pulte 不僅積極推動深具爭議的住房政策，更主動針對川普的政敵展開調查。

‌



據報導，他與川普關係極為親近，不僅是海湖莊園 (Mar-a-Lago) 的會員，更經常出現在川普的高爾夫球場，甚至在關鍵時刻隨同總統搭機前往佛羅里達州。這種緊密的私人與政治聯繫，使他成為川普政府意志的忠實執行者。

Pulte 被認為是加大聯準會面臨法律壓力的幕後核心。他針對聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 涉嫌抵押貸款欺詐的行為，向司法部提交了刑事移送建議，此案目前已交由最高法院審理。此外，他與行政管理和預算局局長 Russ Vought 聯手，抨擊聯準會耗資 25 億美元的總部翻修工程存在管理不善與濫用納稅人資金的問題，這也直接導致了司法部對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 展開刑事調查。

儘管有高級政府官員宣稱向聯準會發出傳票是司法部的決定，但知情人士堅稱 Pulte 的影響力至關重要。此舉已引發川普部分盟友的擔憂，擔心針對鮑爾的法律行動會擾亂債券市場，並破壞聯準會的獨立性。