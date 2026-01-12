鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 09:20

國際現貨黃金價格今 (12) 日在亞洲早盤上漲逾 2%，首度站上每盎司 4,600 美元大關，今年開年以來累計上漲 280 美元，主要受到避險需求和市場預期美國降息的推動而延續漲勢。此外，市場也密切關注周二 (13 日) 稍晚公佈的美國消費者物價指數 (CPI) 通膨數據。

今年來累漲近300鎂！地緣政治風險升溫+Fed降息預期 現貨金價飆破4600大關（圖：Shutterstock）

根據《CNN》周日 (11 日) 報導，美國總統川普正在權衡一系列針對伊朗的潛在軍事選項，此前伊朗爆發了致命的抗議活動。

知情人士透露，川普正在考慮兌現他近期的威脅，即如果伊朗政權對平民使用致命武力，美國將對其發動攻擊。

喜憂參半的美國就業報告也加劇市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，這對黃金價格構成一定支撐。較低的利率可能會降低持有黃金的機會成本，進而支撐這種不產生收益的貴金屬價格。