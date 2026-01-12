search icon



今年來累漲近300鎂！地緣政治風險升溫+Fed降息預期 現貨金價飆破4600大關

鉅亨網編譯陳韋廷

國際現貨黃金價格今 (12) 日在亞洲早盤上漲逾 2%，首度站上每盎司 4,600 美元大關，今年開年以來累計上漲 280 美元，主要受到避險需求和市場預期美國降息的推動而延續漲勢。此外，市場也密切關注周二 (13 日) 稍晚公佈的美國消費者物價指數 (CPI) 通膨數據。

cover image of news article
今年來累漲近300鎂！地緣政治風險升溫+Fed降息預期 現貨金價飆破4600大關（圖：Shutterstock）

根據《CNN》周日 (11 日) 報導，美國總統川普正在權衡一系列針對伊朗的潛在軍事選項，此前伊朗爆發了致命的抗議活動。


知情人士透露，川普正在考慮兌現他近期的威脅，即如果伊朗政權對平民使用致命武力，美國將對其發動攻擊。

此外，英國和德國正在討論增加在格陵蘭島的軍事存在，以向川普表明，這兩個大陸對北極安全高度重視。全球範圍內的不確定性和地緣政治風險推高了黃金等傳統避險資產的價格。

喜憂參半的美國就業報告也加劇市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，這對黃金價格構成一定支撐。較低的利率可能會降低持有黃金的機會成本，進而支撐這種不產生收益的貴金屬價格。

美國勞工統計局 (BLS) 上周五 (9 日) 公佈的數據顯示，2025 年 12 月美國非農業就業人數僅增加 5 萬人。低於市場普遍預期的 6 萬人，11 月增幅為 5.6 萬人(先前修正為 6.4 萬人)。去年 12 月失業率則小幅下降至 4.4%，低於 11 月的 4.6%。


