鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 11:28

Google(GOOGL-US) 今日在美國國家零售聯合會（NRF）年會上宣布，推出一項全新的開放式 AI 商務標準 Universal Commerce Protocol（UCP），旨在透過 AI 代理優化購物流程。

Google推出AI購物統一標準協議UCP！下單、支付、追蹤、售後一站搞定。（圖：Shutterstock）

根據《TechCrunch》報導， UCP 標準由 Google 與 Shopify(SHOP-US) 、Etsy(ETSY-US) 、Wayfair(W-US) 、目標百貨 (TGT-US) 及沃爾瑪 (WMT-US) 等公司共同開發，讓 AI 代理能跨越消費者購物過程的各個階段，包括商品探索、推薦及購後支援。

‌



UCP 核心理念在於，這個標準能夠協助整合這些流程環節，而不需要與不同的代理人分別建立連接。

換句話說，UCP 主要目的是打造 AI 與零售系統之間的「統一標準」，讓 AI 能跨平台處理下單、支付、訂單追蹤以及售後支援等各項流程。

雖然 AI 已能幫助用戶比價和挑選商品，但實際的購買流程仍相當雜亂：消費者通常必須從聊天或搜尋介面跳轉到不同的電商網站或 App，重新登入並填寫收貨與付款資訊，AI 無法完全替代交易操作。

對此，Google 認為，缺乏統一標準是最大的障礙，因此 UCP 正是為了解決這個問題。

此外，Google 指出 UCP 可與其他 AI 代理協議兼容，例如先前推出的「代理支付協議」（Agent Payments Protocol 、AP2）、「代理對代理協議」（Agent2Agent、A2A） 及「模型上下文協定 」（Model Context Protocol 、MCP），企業和代理可依需求選擇不同擴充功能。

Google 表示，未來將在搜尋的 AI 模式及 Gemini 應用程式中，對符合資格的商品清單使用 UCP 標準，讓消費者在研究商品時即可直接向美國零售商結帳。

用戶可使用 Google Pay 付款，並傳送儲存在 Google Wallet 中的運送資訊。Google 也表示，很快將支援 PayPal 作為支付選項。

Shopify 執行長 Tobi Lutke 指出：「這正是 AI 代理最令人興奮的部分。它非常擅長找到對特定商品有興趣的人，並精準地找到最適合他們的產品。就像我自己從未主動搜尋過這個商品，但它卻神奇地在另一端找到了我。這種『意外驚喜』正是商務中最精彩的時刻。」

值得一提的是，Shopify 今日也宣布與微軟 (MSFT-US) Copilot 整合，讓用戶在對話流程中輕鬆完成結帳。

在另一項面向消費者的更新中，Google 表示，品牌現在可以在用戶使用 AI 模式尋找商品推薦時，即時提供特別折扣。

例如，當用戶輸入「我想找一款適合高流量餐廳、現代時尚且易清潔的地毯，我經常舉辦晚宴」這類搜尋時，品牌就可以設定活動，在此時刻直接向你提供折扣優惠。

與此同時，Google 也在 Merchant Center 中提供新的數據屬性，讓商家能在 AI 搜尋結果中更有效地展示商品。

像 Paypal 控股 (PYPL-US) 和 OpenAI 等公司也正致力於提升商家在 AI 聊天機器人結果中的可見度。

此外，一些新創公司，例如專門提供提示的公司，也與商家合作，讓他們的商品能在 AI 回答中被呈現。

此外，Google 現在也允許商家在 Google 搜尋中整合品牌化的 AI 商務代理，以回答顧客問題。

公司指出，像 Lowe’s、Michael’s、Poshmark 和 Reebok 等商家已經在使用這項產品。競爭對手如 Meta(META-US) 和 Shopify，也一直在探索以 AI 為基礎的商業工具，用於客戶服務與行銷拓展。

Google 還宣布推出「Gemini Enterprise for Customer Experience (CX)」，提供零售與餐飲業 AI 購物及客服整合方案。

Google、亞馬遜 (AMZN-US) 、沃爾瑪與 OpenAI 等企業正持續推出新標準及產品，將 AI 應用於消費者與商家端的各個購物環節。