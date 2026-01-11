鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-11 11:30

上周台股指數看回不回，續創新高點位 30593 點，1 月以來漲點已多達 1325 點，3 萬點成下方有力支撐，不過外資和投信上周均為賣超，大型法人並不積極，且川普關稅宣判在即，不確定性雖增加，但本周四台積電重量級法說將登場，市場期待台積電再度發動母雞帶小雞的攻勢。

台股本周期待台積電再度發動母雞帶小雞的攻勢。(鉅亨網資料照)

台積電法說是本周下半周的重頭戲，法人對其第四季獲利寄予厚望，並聚焦在台積電今年的資本支出，不過，外資過去一周賣超台積電近 5.6 萬張 (約新台幣 937.8 億元)，仍不得大意是否還有賣壓持續湧現。

台股交易員指出，美國最高法院對川普對等關稅的合法性判決結果可能在近期發生，目前看來川普有打輸官司的可能性，一旦發生，川普是否再出新招來應對，對市場帶來變數。

從籌碼面來看，外資上周終結連 2 周在集中市場買超，轉為賣超 434 億元，而投信也是連 3 周賣超，顯示內外資大型法人均有居高思危的意味，而買盤主要是由中小業內主力和散戶湧進。

其中，外資賣超金額前 10 大標的依序有台積電 (2330-TW) 多達 937 億元、鴻海 (2317-TW)125 億元、元大台灣 50(0050-TW) 達 117 億元、聯發科 (2454-TW) 68 億元、華碩 (2357-TW)51 億元、富喬 (1815-TW) 和華邦電 (2344-TW) 均逾 25 億元，元太 (8069-TW)、京元電子 (2449-TW)、波若威 (3163-TW) 和金居 (8358-TW) 均超過 20 億元。