鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-11 11:12

台股 2026 開年風光站上 3 萬點，台積電領銜上攻，根據 CMoney 統計，今年以來截至 1/9 止，在科技巨頭 AI 資本支出續增下，台股科技相關 ETF 股價表現脫穎而出，盤點績效最好的前 10 檔 ETF 之中，前三名分別是新光臺灣半導體 30(00904-TW)、台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)，報酬率分別有 9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關 ETF，優於主動式台股 ETF。

台積電法說前哨戰！這3檔半導體ETF開年以來漲逾7% 勝過主動式。(鉅亨網資料照)

法人表示，2026 年開市迄今，台股半導體被動 ETF 績效搶眼，表現大出風頭；主要著眼於今年 AI 不僅沒有泡沫化疑慮，同時，包括輝達執行長黃仁動等科技巨頭們，宣布實體 AI 時代到來，加上台積電法說即將登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電 2026 年迎來顯著成長年」，激勵近期半導體股價表現。

半導體 ETF 今年以來表現強勢，00904 以逾 9% 績效奪冠、00947 約 8.5% 報酬居次，第三至五名分別為 00913、0052、0053。主動式台股 ETF 漲勢暫歇，僅主動野村台灣 50(00985A-TW)、主動安聯台灣高息 (00984A-TW) 績效較佳，有 4% 以上的表現。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，當全球進入實體 AI 階段，背後仍極需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，所帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產，成熟製程景氣回升重返成長軌道，矽晶圓、記憶體等超級周期啟動，以及未來邊緣 AI 裝置成長驅動下，各企業 ASIC 自研晶片商機將更加百花齊放。

詹佳峯直言，一連串半導體產業成長前景，將是推動台灣半導體鏈進入未來黃金 10 年的成長引擎，建議投資人在年初之際，可以持續鎖定半導體 ETF 進行中長期配置，更有效率參與實體 AI 結構性成長潛力，鎖住台灣電子產業未來黃金 10 年的新商機、新機會。