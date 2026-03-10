鉅亨網新聞中心 2026-03-10 20:20

據陸媒《鈦媒體》報導，深圳騰訊 (00700-HK) 大廈門口 3 月出現了極具賽博朋克感的畫面：近千名開發者與 AI 愛好者排起長龍，只為在工程師協助下部署名為「OpenClaw」（俗稱「養蝦」）的開源框架。這場堪比當年搶購初代 iPhone 的狂歡，象徵著騰訊終於找到了屬於自己的「ChatGPT 時刻」。

以「養蝦」熱潮引爆AI執行力革命 騰訊迎來「ChatGPT時刻」？(圖:shutterstock)

騰訊並未陷入模型參數的內卷，而是透過精準的產品化策略降低使用門檻。首先，利用 Lighthouse（輕量應用伺服器） 提供一鍵部署模板，讓雲端「養蝦人」迅速突破 10 萬。其次，推出電腦管家衍生品 QClaw，將複雜的命令行封裝成傻瓜式客戶端，並透過安全沙箱保護隱私。

最後，於 3 月 9 日上線的 WorkBuddy 則是其戰略殺招，定位為「職場 AI 助手」，用戶可透過自然語言指令讓 AI 代為處理扒網頁、寫代碼、做報表等任務。

騰訊真正的優勢在於將 AI 能力與微信、QQ 等溝通管道整合。透過 MCP（模型上下文協議），用戶能在企業微信或 QQ 中像對話一樣遠端「遙控」部署好的 OpenClaw。

花旗對騰訊近期推出的 AI 產品及「養蝦」熱潮給予了高度正面的評價，認為這標誌著中國 AI 發展的一個重要轉折點。

花旗維持騰訊的「買入」評級，並設定目標價為港幣 783 元。與當前股價相比，這意味著預期總回報空間超過 52%。花旗分析師 Alicia Yap 指出，WorkBuddy 的推出對中國 AI 格局具有深遠意義。

花旗認為，WorkBuddy 的推出推動了國內 AI 範式從單純的「對話式 AI」向「執行式 AI」的關鍵躍遷。這意味著用戶與 AI 的關係正從傳統的「提問與回答」，演進為「委託與執行」，用戶可以透過自然語言指令，讓 AI 代為自主思考並完成具體任務。