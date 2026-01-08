鉅亨網編輯林羿君 2026-01-08 16:08

外媒近日披露，中國監管機構正初步審查 Meta(META-US) 收購 AI 新創公司 Manus 的交易，評估是否涉及國家安全或技術出口管制問題。中國商務部周四 (8 日) 對此回應表示，企業從事對外投資等活動須符合中國法律法規。

Meta收購Manus傳遭中國審查 中國商務部回應。(圖:shutterstock)

綜合《金融時報》與《彭博》報導，中國相關單位已著手檢視 Meta 於去年 12 月公布、金額約 20 億美元的併購案。雖然 Manus 目前總部設於新加坡，但監管重點聚焦該公司在中國成立期間所研發的 AI 技術。

目前尚不清楚北京是否會將 Manus 的代理式人工智慧 (Agentic AI) 技術視為攸關國家安全。該技術可協助使用者完成多項任務，包括預訂航班、篩選履歷、規劃旅遊行程以及進行股票分析。若官方後續認定存在違規情事，這筆交易未來恐面臨附加條件，甚至影響審批進度。

中國商務部發言人何亞東周四回應有關審查 Meta 收購人工智慧平台 Manus 的提問時表示，中國政府一貫支持企業依法依規開展互利共贏的跨國經營與國際技術合作。