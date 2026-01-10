Meta購電助攻AI版圖 核能股應聲飆漲

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-10 10:00

Meta購電助攻AI版圖，帶動Oklo等核能股應聲飆漲(圖：Shutterstock)

這家科技巨頭表示，已與幾家公司達成協議，為其資料中心提供核電，其中包括正在美國俄亥俄州 New Albany 興建的龐大 Prometheus AI 超級叢集。這座容量達 1GW 的設施預計於今年稍晚開始運作。

‌



協助供電的三家公司分別是 Oklo(OKLO-US)、Vistra(VST-US)，以及未上市的 TerraPower。消息公布後，兩家核能股一度分別飆升 13% 與 15%，終場收漲 7.9% 與 10.5%，並帶動同業走揚。NuScale Power(SMR-US) 上漲 4.2%，Constellation Energy(CEG-US) 大漲 6%，BWX Technologies(BWXT-US) 上漲 4.2%。

這並非 Meta 首次與核能業者合作。去年夏天，Meta 曾宣布與 Constellation Energy 簽署類似協議，當時也帶動該公司股價大漲。

Meta 全球事務長 Joel Kaplan 表示，「最先進的資料中心與 AI 基礎設施，是確保美國在全球 AI 領域領先地位的關鍵。核能將為我們的 AI 未來提供動力，強化我國的能源基礎設施，並為所有人提供乾淨且可靠的電力。」

近年隨著 AI 基礎建設擴張需求升高，大型科技公司對核能的支持明顯增加，專家也多次指出，必須仰賴替代能源來支撐 AI 發展。Oklo 背後支持者包括 OpenAI 執行長 奧特曼 (Sam Altman)，儘管他已於 2025 年 8 月卸下該公司董事會主席一職。