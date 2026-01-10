鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-10 06:55

據《CNBC》報導，美國總統川普周五 (9 日) 下午在白宮與十多家石油公司高層會面，討論對委內瑞拉投資的計畫。此前不到一周，美國逮補了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)。

出席人士包括埃克森美孚 (Exxon) 執行長 Darren Woods、康菲石油 (ConocoPhillips) 執行長 Ryan Lance，以及雪佛龍 (Chevron) 副董事長 Mark Nelson。此外，Halliburton、瓦萊羅能源(Valero)、Marathon Petroleum 等公司高層也在場。

川普表示，石油公司將至少投入 1,000 億美元來重建委內瑞拉的能源產業，美國將提供安全與保護，確保企業「拿回投資、並獲得豐厚的報酬」。

他指出，哪些石油公司可以進入委內瑞拉，將由美國決定。白宮將於周五或不久後「與相關企業敲定協議」。

川普談到，「美國能從中得到的其中一項好處，就是能源價格會變得更低。」

一名產業消息人士表示，這場會議是由白宮召集，並非石油公司要求舉行。

根據美國能源資訊署 (EIA)，委內瑞拉擁有全球最大的已探明原油儲量，達 3,030 億桶，約占全球總量的 17%。

但該國石油產業已嚴重失修。根據能源顧問公司 Kpler 數據，委內瑞拉原油產量已從 1990 年代高峰的每日約 350 萬桶，下滑至目前僅約 80 萬桶。

挪威能源顧問公司 Rystad Energy 估計，要讓委內瑞拉產量在 2040 年前回升至每日 300 萬桶，所需成本將超過 1,800 億美元。

川普政府尚未詳細說明，將如何說服石油公司在一個過去曾國有化產業資產的國家進行大規模投資。

雪佛龍是目前唯一仍在委內瑞拉營運的美國石油公司，透過與國營石油公司 Petróleos de Venezuela(PDVSA) 的合資企業經營業務。

美國能源部長 Chris Wright 周三表示，美國政府正與雪佛龍密切合作。「雪佛龍已在當地，因此我們每天都能獲得最新狀況。他們實際上仍在這個體制下運作，所以我們正在思考，能否提供一些額外的調整或變通，讓他們的商業模式能進一步擴大。」