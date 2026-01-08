鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-08 16:21

據《華爾街日報》報導，美國川普政府正積極推動一項影響深遠的計畫，旨在未來數年內主導委內瑞拉的石油產業，川普告訴幕僚，他認為這將有助於將油價降至每桶 50 美元水準。

與此同時，美國已對委內瑞拉豐富石油資源實施控制。此舉包括扣押受制裁的油輪，並宣布將管理未來所有原油的銷售，同時「無限期」地將委內瑞拉的石油銷售到市場上。

美國副總統 JD Vance 明確表示，美國控制著委內瑞拉的能源資源，只有在服務於美國國家利益的前提下，委內瑞拉才被允許出售石油。

委內瑞拉臨時總統 Delcy Rodríguez 對與川普政府潛在的石油交易，仍持開放態度。她強調，與美國進行貿易「並不罕見或不合常規」，且委內瑞拉「對各方受益的能源關係持開放態度」。

據報導，川普的石油計畫除了要將油價降至他偏好的每桶 50 美元外，若計畫成功，美國實際上將掌控西半球大部分石油儲備的管理權，並希望藉此將俄羅斯和中國排擠出委內瑞拉，從而切斷過去用於資助馬杜洛政權的資金來源。

做為協議的一部分，川普宣布委內瑞拉將向美國提供 3000 萬至 5000 萬桶受制裁的石油。川普表示，委內瑞拉從這項新石油交易中獲得的資金，將「只購買美國製造的產品」。

然而，這一計畫仍面臨巨大的實施挑戰。委內瑞拉的石油工業長期缺乏投資，且管理不善，處於破敗狀態。美國官員已告知石油高管，他們需要迅速返回委內瑞拉並投入數百億美元的巨額資金，才能振興受損的油田。由於提高產量需要數年時間，以及考慮到低油價的環境，美國石油公司高管們正在向華盛頓爭取「嚴格的法律和財政保證」，然後才願意承諾在委內瑞拉進行大規模投資。