2026-01-09

截至 8 日美股收盤，道瓊指數停留在 49,266 點，距離叩關 50,000 點僅有約 1.5% 的微小差距。自 2024 年 5 月指數首次突破 40,000 點以來，在過去約 1.5 年的時間裡，道瓊指數勢如破竹，接連跨越了多個千點里程碑，強大的多頭氣勢讓紐約證券交易所的交易員們或許很快就要準備換上新款紀念帽，來慶祝這項新的歷史紀錄。

與市值加權的標準普爾 500 指數不同，道瓊指數採用價格加權計算，這意味著它受「七巨頭」等與人工智慧相關的科技股交易影響較小，但其成份股的穩健表現，更能反映整體經濟環境的健康程度。

儘管如此，近年來道瓊指數也納入了更多科技權值股，目前 30 檔成份股中已涵蓋微軟 (MSFT-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 和輝達 (NVDA-US) 這 4 檔「七巨頭」成員。其中，輝達在 2024 年 11 月取代英特爾 (INTC-US) 加入道瓊指數，與 Salesforce、IBM 及思科系統 (CSCO-US) 等老牌科技巨頭共同構成了道指的科技陣容。

對於道瓊指數在短期的潛力，華爾街分析師普遍持樂觀態度。依據華爾街針對 30 檔成份股的共識目標價及其當前權重進行預測，道瓊市場數據公司預期，道瓊指數在未來 12 個月內有望衝上 54,100.73 點，相較於 8 日的收盤水準，漲幅上看 9.8%。

這項預期甚至高於《巴倫週刊》最新「大資金」調查中，較為樂觀的策略師和基金經理在去年 10 月所預期的 2026 年底平均點位 50,681 點，這也凸顯許多市場專家先前低估了本輪反彈的力道與韌性。

市場人士普遍預期，看到道瓊指數在不久的將來站上 50,000 點大關，並在突破後繼續走高，將不會是一件令人意外的事。從百分比的角度來看，從 40,000 點到 50,000 點需要 25% 的漲幅，而從 50,000 點到 60,000 點只需要 20% 的漲幅，這意味著一旦突破 50,000 點，後續的每個新里程碑在相對上將會比前一個更容易達成。