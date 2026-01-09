鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-09 17:22

台灣 AI 原生資安軟體商奧義賽博 - KY(7823TW) 將於 12 日舉行創新板上市前業績發表會，董事長吳明蔚表示，奧義賽博是原生資安團隊發展出自主技術，「想要證明給年輕工程師看軟體業的前景」，今年目標將以現有的技術優勢，切入軍工領域發展無人機反制系統，海外市場也將逐步切入日本和東南亞，以增添營運新動能。

在全球資安威脅持續升溫、企業加速導入生成式 AI 的背景下，奧義以高度自動化的 AI 偵測技術、完整產品布局和深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，是台灣少數具備國際級實績的資安科技公司，去年全年營收 3.69 億元，年增 22.76%，其中，90% 以上的營收來自訂閱制，且客戶續約率超過 90%。

吳明蔚強調，身為資安原廠，奧義擁有高達 95% 的邊際貢獻率，未來隨著規模擴張，獲利成長將遠超營收成長，而除了在國內，將加強擴展日本版圖，同時，也瞄準軍工產業，期以資安上的 Know-How 切入無人機反制系統，有信心最快下半年至明年上半年看到初步發展成果。

奧義長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，技術核心在於以 AI 取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化人工智慧資安軟體商。

在產品方面，奧義以「XCockpit 自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合 EDR(端點偵測與回應)、IASM(身分衝擊分析) 和 EASM(外部攻擊面管理) 三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。

而奧義更進一步透過以 AIAgent 為核心的自研資安防禦平台 - CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。

隨著生成式 AI 快速滲透企業應用，奧義也切入生成式 AI 安全防護，推出 XecGuard AI 防火牆，可在不修改模型架構下，有效阻擋提示詞注入和越獄攻擊。

奧義目前累積客戶超過 300 家，涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商和公部門等高資訊依賴產業。

除了在國內，奧義透過代理與經銷模式穩健擴展市場，並已成功切入日本及東南亞，與 NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係。