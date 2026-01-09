邑昇桃園龜山投資二期擴建30萬呎PCB新產能本季可望投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 19:34

PCB 廠邑昇實業 (5291-TW) 在桃園龜山投資二期擴建計畫順利進行，客戶訂單並鎖定高階的高層伺服器板，邑昇桃園龜山投資二期擴建計畫目前建置案完成，目前在送件申請使用執照，預計本 季投入小量產。

邑昇董事長簡榮坤。(鉅亨網記者張欽發攝)

邑昇桃園龜山投資二期擴建計畫將投產，將建置新增 30 萬呎 PCB 產能，如接單順利，也有助於今年營收再向上超越 2025 年全年的 10.82 億元水準。

邑昇 2025 年前三季營收 8.14 億元，稅後純益 985 萬元，每股純益爲 0.24 元，邑昇並在今 (9) 日公布最新營收爲 2025 年 12 月營收 8702 萬元，月減 3.45%，年增 6.42%；2025 年第四季營收 2.69 億元，季減 3.25%，年增 11.6%。2025 年全年營收 10.82 億元，年增 9.81%。