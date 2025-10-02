精誠攜手台灣大 拓企業資安防護版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-02 18:28

智慧資安科技與台灣大哥大攜手合作，共同推出「資安心」解決方案。(圖：精誠提供)

精誠說明，「資安心」解決方案結合智慧資安科技的主機弱點掃描、網頁弱點掃描、社交工程演練、風險盤點健診，以及台灣大哥大自研 AI 反詐利器「反詐戰警企業版 / 個人版」和「EASM(外部曝險評估報告)」。

其中，在內部檢測與教育方面，智慧資安科技將「主機弱點掃描」與「網頁弱點掃描」結合國際級工具，能生成支援 ISO 27001 和 OWASP Top 10 等安全標準的專業報告，協助精準修補漏洞。

而「社交工程演練」透過多樣化釣魚郵件與線上培訓，提升員工防範意識；「風險盤點健診」更能偵測傳統工具難以察覺的高風險行為，降低攻擊發生率。

智慧資安科技指出，隨著 AI、大數據和雲端服務普及，企業數位轉型雖加速推進，但同時也衍生出更複雜的攻擊手法與隱藏風險，因此，結合國際級技術與全球頂尖資安工具，並依照台灣企業的營運特性與法規需求進行在地化調整，打造符合客戶需求的資安防護架構。

智慧資安科技已累積超過 400 家企業服務經驗，橫跨公部門、傳產、製造、高科技和金融等產業。