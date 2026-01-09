營收速報 - 信義(9940)12月營收28.28億元年增率高達219.85％
今年1-12月累計營收為114.57億元，累計年增率-10.36%。
最新價為22.7元，近5日股價下跌-0.66%，相關其 他上漲0.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-380 張
- 外資買賣超：-374 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|28.28億
|220%
|181%
|25/11
|10.07億
|39%
|24%
|25/10
|8.12億
|3%
|-1%
|25/9
|8.18億
|-2%
|7%
|25/8
|7.64億
|-11%
|6%
|25/7
|7.23億
|-43%
|-6%
信義(9940-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
