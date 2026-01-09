search icon



營收速報 - 信義(9940)12月營收28.28億元年增率高達219.85％

鉅亨網新聞中心

信義(9940-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣28.28億元，年增率219.85%，月增率180.7%。

今年1-12月累計營收為114.57億元，累計年增率-10.36%。

最新價為22.7元，近5日股價下跌-0.66%，相關其 他上漲0.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-380 張
  • 外資買賣超：-374 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 28.28億 220% 181%
25/11 10.07億 39% 24%
25/10 8.12億 3% -1%
25/9 8.18億 -2% 7%
25/8 7.64億 -11% 6%
25/7 7.23億 -43% -6%

信義(9940-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為房屋買賣之居間仲介。住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


