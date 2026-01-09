鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-09 14:00

距離 2026 年中期選舉僅剩 10 個月，美國總統川普周四 (8 日) 在社群媒體 Truth Social 上宣布一項重大的行政干預措施。他指示聯邦住房金融局 (FHFA) 要求房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) 動用約 2000 億美元的現金，直接買進抵押貸款支持證券 (MBS)，目標是壓低房貸利率、減輕美國家庭的購屋與還款負擔。

這項被市場形容為「總統版 QE」的操作，其邏輯在於跳過聯準會 (Fed)，由政府資助企業 (GSE) 透過公開市場增加對 MBS 的需求，進而收縮利差。

川普強調，正是因為他在第一任期內未將這兩家機構出售或私有化，才使其能累積這筆龐大的現金部位，作為今日恢復住房負擔能力的工具。

消息公布後，MBS 基差立刻收窄，Rocket Companies 與 LoanDepot 等房貸機構的股價連動上揚。根據花旗集團與專家的估算，這筆資金可能將 30 年期固定房貸利率 (目前約 6.16%) 拉低 10 至 50 個基點。然而，Renaissance Macro Research 首席經濟學家 Neil Dutta 持保留態度，認為目前利差已接近底部，這項行動能再「榨出的果汁」恐怕有限。

儘管此舉在短期內能為川普贏得抑制成本的政治形象，但專家警告，房市的核心問題在於供給不足與高昂的建築成本。若僅人為壓低融資成本而未解決房屋庫存，新增的需求可能促使買家追逐有限房源，導致房價再度攀升，反而抵銷了月供減少的好處。此外，資金轉向 MBS 可能減少對美債的支撐，恐推升公債殖利率並加劇通膨。