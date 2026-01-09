鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
距離 2026 年中期選舉僅剩 10 個月，美國總統川普周四 (8 日) 在社群媒體 Truth Social 上宣布一項重大的行政干預措施。他指示聯邦住房金融局 (FHFA) 要求房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) 動用約 2000 億美元的現金，直接買進抵押貸款支持證券 (MBS)，目標是壓低房貸利率、減輕美國家庭的購屋與還款負擔。
這項被市場形容為「總統版 QE」的操作，其邏輯在於跳過聯準會 (Fed)，由政府資助企業 (GSE) 透過公開市場增加對 MBS 的需求，進而收縮利差。
川普強調，正是因為他在第一任期內未將這兩家機構出售或私有化，才使其能累積這筆龐大的現金部位，作為今日恢復住房負擔能力的工具。
消息公布後，MBS 基差立刻收窄，Rocket Companies 與 LoanDepot 等房貸機構的股價連動上揚。根據花旗集團與專家的估算，這筆資金可能將 30 年期固定房貸利率 (目前約 6.16%) 拉低 10 至 50 個基點。然而，Renaissance Macro Research 首席經濟學家 Neil Dutta 持保留態度，認為目前利差已接近底部，這項行動能再「榨出的果汁」恐怕有限。
儘管此舉在短期內能為川普贏得抑制成本的政治形象，但專家警告，房市的核心問題在於供給不足與高昂的建築成本。若僅人為壓低融資成本而未解決房屋庫存，新增的需求可能促使買家追逐有限房源，導致房價再度攀升，反而抵銷了月供減少的好處。此外，資金轉向 MBS 可能減少對美債的支撐，恐推升公債殖利率並加劇通膨。
這一政策也象徵著房利美與房地美定位的轉變。TD Cowen 董事總經理 Jaret Seiberg 指出，這顯示兩大機構已從「待售資產」變回白宮的即用工具，原本討論中的私有化或 IPO 計畫可能因此被無限期擱置。
