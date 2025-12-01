房貸利率回落刺激買氣！美國簽約待交屋合約數連4月上升

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-30 02:56

綜合外媒周一（29 日）報導，美國 11 月成屋簽約待交屋指數較前月增加 3.3%，升至 79.2，創 2023 年 2 月以來最高水準。房貸利率回落和房價漲勢趨緩鼓勵買家重返市場。

美國房貸利率回落激勵買家進場，11月簽約待交屋大增。(圖:Shutterstock)

全美房地產經紀人協會（NAR）數據顯示，11 月簽約待交屋指數升至 79.2，大幅超出經濟學家預期的 0.9% 增幅。與去年同期相比成長 2.6%，各地區普遍上揚，西部漲幅最大達 9.2%。

這是簽約待交屋連續第 4 個月上升，重現疫情期間房市狂熱時的連漲趨勢。NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「購屋動能正在累積，房屋負擔能力改善和房源選擇增加，吸引更多買家進場。」

房市自 2022 年中開始陷入低迷，高房貸利率加上疫情期間房價急漲，讓許多買家被擋在市場外。30 年期房貸平均利率從 5 月接近 7% 的高點，目前已回落至 6.2% 至 6.4% 區間。

不過簽約待交屋指數 79.2 仍遠低於 100 的基準水準（相當於 2001 年平均活動）。2025 年房屋銷售可能接近 30 年低點，但多數經濟學家預期房市將在 2026 年逐步正常化。