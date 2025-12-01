房貸利率回落刺激買氣！美國簽約待交屋合約數連4月上升
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周一（29 日）報導，美國 11 月成屋簽約待交屋指數較前月增加 3.3%，升至 79.2，創 2023 年 2 月以來最高水準。房貸利率回落和房價漲勢趨緩鼓勵買家重返市場。
全美房地產經紀人協會（NAR）數據顯示，11 月簽約待交屋指數升至 79.2，大幅超出經濟學家預期的 0.9% 增幅。與去年同期相比成長 2.6%，各地區普遍上揚，西部漲幅最大達 9.2%。
這是簽約待交屋連續第 4 個月上升，重現疫情期間房市狂熱時的連漲趨勢。NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「購屋動能正在累積，房屋負擔能力改善和房源選擇增加，吸引更多買家進場。」
房市自 2022 年中開始陷入低迷，高房貸利率加上疫情期間房價急漲，讓許多買家被擋在市場外。30 年期房貸平均利率從 5 月接近 7% 的高點，目前已回落至 6.2% 至 6.4% 區間。
不過簽約待交屋指數 79.2 仍遠低於 100 的基準水準（相當於 2001 年平均活動）。2025 年房屋銷售可能接近 30 年低點，但多數經濟學家預期房市將在 2026 年逐步正常化。
由於房屋通常在簽約後一到兩個月才正式交易，簽約待交屋被視為房市領先指標。不過業界對明年預期分歧很大，9 位分析師對轉售市場成長預估從 1.7% 到 14% 不等，最樂觀預測來自 NAR。
