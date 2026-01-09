鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-09 07:00

美國財政部長貝森特週四 (7 日) 為美國總統川普的關稅政策辯護，稱其「策略性運用關稅」已促使海內外企業加碼投資美國，並呼應川普要求企業在美國增聘人力、擴建工廠的主張。市場正高度關注美國最高法院可能最快於週五就多項關稅措施的合法性作出關鍵裁決，貝森特此番談話也被視為在判決出爐前穩定市場預期、強化政策正當性的訊號。

美國最高法院可能於週五 (8 日) 就美國總統川普關稅措施的合法性作出裁決，市場關注焦點不僅在貿易政策走向，也延伸至美國財政收支與後續政策工具的運用空間。

‌



最高法院已暗示可能在週五上午 10 點 (美東時間) 發布意見，使得川普關稅案最快當天見分曉。

報導指出，裁決核心將聚焦兩項議題：政府是否可依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵關稅，以及若法院認定不當，美國是否需要向已繳納關稅的進口商退款；不過結果也可能落在折衷方案，例如在 IEEPA 下僅授予有限權限，並要求有限度退款。

美國財政部長貝森特週四表示，他不排除將呈現「混合式」裁決，出現「部分可行、部分不可行」的結果，但即便最高法院判決推翻 IEEPA 關稅，政府仍有其他法源可維持關稅與稅收規模，包括 1974 年《貿易法》第 301 條與第 122 條，以及 1962 年《貿易擴張法》第 232 條。

貝森特提及，若白宮在訴訟中失利，總統在國安與談判層面運用關稅的彈性將受到限制。

(圖片：shutterstock)

依美國財政部數據，關稅在 2025 財政年度帶來約 1,950 億美元收入，2026 年截至目前另帶來約 620 億美元。

美國官員已盤點其他工具，相關條款維持多數關稅措施，同時也關注退款安排可能對壓低財政赤字的努力帶來壓力。

盈透證券有限公司資深經濟學家 Jose Torres 指出，即便法院擋下關稅，政府仍可能尋找替代路徑推動既定議程。

他認為，阻止關稅不利於製造業回流與財政條件，利率可能走高，但對企業獲利則相對有利，因投入成本降低、貿易運作更順暢。

Raymond James 分析師 Ed Mills 表示，週五就出現最高法院裁決並非板上釘釘；但若真的出現推翻關稅的判決，市場將關注短期內受關稅影響較大的股票族群 (例如零售類股 XRT) 的反應，而這些反應最終可能會被一個現實因素所淡化，即關稅很可能仍會以某種形式持續存在。

摩根士丹分析師 Ariana Salvatore 與 Bradley Tian 在報告中表示，最高法院裁決存在顯著的「細節空間」，可能出現縮小既有關稅適用範圍但不要求全面撤除、或限制未來關稅適用方式等多種結果。

兩人還提到，考量近期政治更聚焦可負擔性，政府在整體關稅機制上也有機會採取更溫和的作法。