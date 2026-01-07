鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-07 08:20

美國總統川普週二 (6 日) 晚間表示，委內瑞拉臨時當局將向美國移交約 3,000 萬至 5,000 萬桶原油，相關原油將以市價出售，所得資金將由美方掌控，以確保資金用於造福委內瑞拉人民與美國。

川普：委內瑞拉將向美移交3000萬至5000萬桶石油 (圖：shutterstock)

川普透過社群媒體宣布這項計畫，並指出，他已指示美國能源部長萊特 (Chris Wright) 立即執行。依照規劃，原油將由儲油船接收，隨後直接運往美國港口卸貨。

川普強調，出售原油所取得的資金，將在美國政府監督下運用，確保用途符合雙方利益。他並未進一步說明資金分配的具體機制與時間表。

據報導，以美國西德州中質原油的當前價格計算，該批原油的價值可能超過 28 億美元。

這項宣布正值委內瑞拉局勢劇烈變化之際。三天前，美國部隊在卡拉卡斯逮捕委內瑞拉威權領導人馬杜洛及其妻子，並將兩人押送至紐約，面臨聯邦層級的毒品販運共謀指控。相關行動震撼國際社會，也為委內瑞拉政局帶來重大轉折。

美媒曾報導，川普政府計劃會見美國頂級石油公司的管理人員，美國政府希望藉此讓美國頂尖的石油公司重返這個南美國家。

根據 OPEC 數據，委內瑞拉已探明原油儲量估計為 3,030 億桶，是全球最大的原油儲量國。然而，該國的原油日產量已從 1999 年的約 350 萬桶下降到目前的 110 萬桶。